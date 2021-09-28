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Avustralya’dan Google uyarısı: Tüketicilere zarar verebilir

Ülkenin tekelleşmeye karşı düzenleyicisi, Alphabet Inc bünyesindeki Google'ın Avustralya'nın çevrimiçi reklam pazarı hakimiyetinin yayıncılara, reklamverenlere ve tüketicilere zarar verebilecek kadar büyük olduğunu belirtti.

Sozcu.com.tr
Yayınlanma: 09:29 - 28 Eylül 2021 Güncellenme:
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Avustralya’dan Google uyarısı: Tüketicilere zarar verebilir

Avustralya Rekabet ve Tüketici Komisyonu (ACCC) tarafından yayımlanan raporda, Avustralya “reklam teknolojisi” tedarik zinciri aracılığıyla ticareti yapılan reklamlardaki tıklamaların %90’ından fazlasının 2020’de en az bir Google hizmetinden geçtiği belirtildi.

Kurum rekabet karşıtı tutumun önüne geçmek için yeni düzenlemeler getirilmesi çağrısında bulundu.

ACCC Başkanı Rod Sims raporla birlikte yayımlanan bir açıklamada, “Google, reklam teknolojisi hizmetlerini zaman içinde daha az rekabetçi bir reklam teknolojisi endüstrisine yol açacak şekilde işletmek için dikey bütünleşmiş konumunu kullandı” dedi.

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