Ay tutulması başladı! Ay tutulması Türkiye’de görülecek mi?

Gökyüzünde görsel bir şölen sunacak olan yüzyılın en uzun ay tutulması başladı. Tutulmayı izlemek için en iyi yer, tutulma başladığında gece olacağı için Kuzey Amerika olacak. Ay tutulması Türkiye'de görülemeyecek.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

NASA, yüzyılın en uzun parçalı ay tutulmasının Cuma günü gerçekleşeceğini ve ayın yaklaşık 3,5 saat boyunca kırmızı görüneceğini duyurdu. Kuzey Amerika, tutulma sırasında ayın yüzde 97’sinin kırmızıya döndüğünü gözlemleyebilecek.

AY TUTULMASI NE ZAMAN?

En uzun Ay tutulması, 19 Kasım'da 3.5 saatliğine gözlemlenebilecek. Ay, tutulma sırasında Dünya’dan en uzak noktada oldu.

AY TUTULMASI TÜRKİYE'DE GÖRÜLECEK Mİ?

Tutulmayı izlemek için en iyi yer, tutulma başladığında gece olacağı için 3.5 saatin neredeyse tamamının görüleceği Kuzey Amerika olacak.

Ay batışı, tutulma sona ermeden önce Güney Amerika ve Batı Avrupa'da gerçekleşiyor, bu nedenle sonraki aşamaları kaçıracak ve Afrika veya Orta Doğu'da hiç görünmeyecek.

Ay tutulması Türkiye'den görülmeyecek.