Beeple, 69 milyon dolarlık satıştan sonra NFT pazarına geri dönüyor

69,3 milyon dolarlık satıştan sonra NFT piyasasını hareketlendiren Beeple, bu defa 2 metrelik fiziksel bir heykelle birlikte oyuna geri dönüyor.

Sozcu.com.tr

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Beeple’ın yeni eseri Human One, fiziksel ve dijital dünyayı bir araya getiriyor. Yaklaşık iki metrelik olduğu belirtilen bir kutu içerisinde farklı arka fonlarda yürüyen bir astronotu sergiliyor.

“Human One” sadece fiziksel bir eser değil, aynı zamanda NFT ile geliyor. Beeple, yeni eseri ile 769 milyar dolarlık NFT pazarına geri dönüyor.

Wall Street Journal’ın haberine göre; Christie’s Müzayede Evi, “Human One” isimli eserin 15 milyon dolara satılmasını bekliyor. 9 Kasım’da Christie’s “21st Century Evening Sale” kapsamında gösterilecek eser, miğferli bir astronotu dört video ekranlı ve kısmen parlatılmış alüminyum metalden yapılmış parçalardan oluşuyor.

Heykele eşlik eden NFT yavaşça dönüyor ve bilim kurgu manzaralarından geçiyor gibi görünüyor, Beeple’ın arka planı günde birkaç kez değiştirmeyi ve kariyeri boyunca güncellemeyi planladığı belirtiliyor.

Beeple, yeni eserini Twitter’da da duyurmayı ihmal etmedi.

Beeple, Christie’s tarafından satılan ilk tamamen dijital sanat eseri olan “Everydays: The First 500 Days” NFT’sinin 69.3 milyon dolara satıldığı mart ayında sanat ve kripto dünyalarında büyük bir sıçrama yaptı. Bu satış, gerçek adı Mike Winkelmann olan Beeple’ı yaşayan en değerli üç sanatçı arasına yerleştirdi.

CoinMarketCap’e göre, “Human One” satışı, 10.9 milyar dolarlık satış hacmi taşıyan hızlı büyüyen NFT pazarına katkıda bulunacak.

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