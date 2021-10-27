Bilim açıklayamadı: Bugüne kadar kaydedilen en derin deprem

Bilim insanları, 2015'te Japonya’nın Ogasawara adalarında meydana gelen depremin 751 km derinlikte olduğunu ve tespit edilen en derin deprem olarak tarihe geçtiğini açıkladı. Bilim için yeryüzündeki depremler açıklanabilir ve olası olsa da, bu kadar derinde meydana gelen bir depremle ilk kez karşılaşılıyor...

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ABD’de yer alan Arizona Üniversitesi’nde yapılan yeni bir çalışma, şimdiye kadar tespit edilen en derin depremin altı yıl önce Japonya’nın 751 kilometre altında gerçekleştiğini tespit etti.

Arizona Üniversitesi’ndeki araştırmacılar, Mayıs 2015’te Ogasawara depremi sırasında Japonya’nın sismometre ağı tarafından toplanan verileri analiz ettiler. Depremin, Ogasawara Adaları olarak da bilinen Bonin Adaları açıklarında meydana geldiği ve Richter ölçeğine göre 7.9 büyüklüğünde olduğu bildirildi.

Bilim inanları bugüne kadar Dünya’nın alt mantodaki derinliklerinde deprem meydana gelmesinin ‘imkansız olmasa da olası olmadığını’ söylemişti. Yani bilim, yüzeydeki depremlerin nedenini açıklayabilse de alt mantodaki depremlerin nedeni hala bir sır .

Çoğu deprem, gezegen yüzeyinin birkaç düzine mil yakınında, kabukta veya üst mantoda meydana gelir. Ancak 2015’teki 7,9 şiddetindeki deprem, alt mantoda gerçekleşirken, tespit edilen en derin deprem olarak tarihe geçti. 751 kilometre derinlikteki depremin ardından, Dünya’nın alt mantosunun derinliklerinde onlarca daha az şiddetli artçı sarsıntı kaydedildiği bildirildi.

Washington Üniversitesi’nde sismolog olarak çalışan Douglas Wiens, National Geographic’e verdiği demeçte, “Bu, alt mantodaki bir deprem için açık ara en iyi kanıt” dedi.

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