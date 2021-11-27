Bilim insanları Venüs’teki yanardağları araştırıyor: Hâlâ aktif olabilirler

Yeni bir çalışma, Venüs'ün volkanik olarak aktif olabileceğini gösteriyor. Bulguların doğru olması halinde volkanların kozmosta gezegensel evrimi ve yaşanabilirliği nasıl etkilediğini açıklamaya yardımcı olabilir.

Sozcu.com.tr

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Araştırma, Idunn Mons adlı bir Venüs yanardağından gelen garip sinyallere odaklanıyor. Ancak meseleyi kesin olarak çözecek olan, Dünya’nın en yakın komşusuna yapılacak olan gelecekteki görevler…

Venüs’ün bazı ciddi gerçeküstü volkanlarla kaplı olduğu uzun zamandır biliniyordu. Ancak, bugün hâlâ lav sızdırıp sızdırmadıklarını Dünya’dan söylemek mümkün değil, çünkü Venüs’ün kalın ve puslu atmosferi, yerde olup bitenleri gizliyor.

Şimdi, eski yörünge görevlerinden elde edilen arşiv gözlemlerini ve Dünya üzerinde yürütülen deneysel çalışmaların sonuçlarını kullanan, bilim insanları, 1.5 mil yüksekliğinde, 125 mil genişliğindeki Idunn Mons’un son birkaç bin yıl içinde aktif olduğunu ortaya koyuyor. Ve muhtemelen yanardağ bugün hâlâ patlıyor. Bilim insanlarının tahminleri ise önümüzdeki 10 yıl içinde Venüs’e yapılması planlanan yolculukla netlik kazanacak.

Dünya gibi, Venüs de bir zamanlar okyanus gibi sulara sahipti; ancak bugün yoğun, asit yüklü bir atmosfere ve kurşunu eritecek kadar sıcak bir yüzeye sahip. Venüs’ün dönüşümü için önde gelen bir açıklama, geri dönüşü olmayan iklim değişikliğini başlatan epik volkanik patlamalar olduğu yönünde. Bu nedenle Venüs’ün yanardağlarını yakından incelemek, Dünya’nın neden benzer bir patlamalı kıyamet geçirmediğini daha iyi anlamaya yardımcı olacak.

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