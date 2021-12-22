Bilimde büyük atılım: 6.2’lik depremden saniyeler önce halkı uyarmayı başardılar

Kuzey Anadolu Fay Hattı'na benzerliğiyle bilim dünyasının incelemelere devam ettiği California'daki San Andreas Fay Hattı'nda umut verici bir gelişme yaşandı.

Sozcu.com.tr

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Türkiye’nin batısında bulunan Kuzey Anadolu Fay Hattı’na olan benzerliğiyle bilim insanlarının ve yetkililerin incelemelerini derinleştirdiği ABD’nin California eyaletindeki San Andreas Fay Hattı’nda dikkat çekici bir gelişme yaşandı…

Pazartesi günü bölgede 6.2 büyüklüğünde bir deprem meydana gelirken, geliştirilen yeni bildirim sistemi ile birlikte bölgede yaşayan yaklaşık yarım milyon insana depremden saniyeler önce uyarı mesajı geldi.

Bu mesaj ile birlikte insanların daha güvenli yere gitmesine imkan tanındığını açıklayan ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu, erken uyarı sisteminin sarsıntıdan önce bölgede yaşayanlara bilgi verildiğini duyurdu.

Kurumun bir süredir üzerinde çalıştığı ve ShakeAlert adı verilen sistemin başarıyla denendiğini duyuran koordinatör Robert de Groot, “Bize gelen verilere göre insanların depremi hissetmeden 10 saniye önce bildirim gittiğini öğrendik. Bu çok iyi bir rakam” dedi.

Gelen bildirimde insanların kaçmaları ya da güvenli bir noktaya gitmeleri uyarısı gelirken de Groot, “Biz istediğimiz kadar simülasyon yapabiliriz fakat gerçek depremler en iyi deneme alanları. Gerçek depremlerde sistemin çalışıp çalışmadığını daha net görebiliriz” dedi.