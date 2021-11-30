Binali Yıldırım: Sosyal medyada ilk atan kazanıyor

AKP'nin düzenlediği teknoloji kampında konuşan Binali Yıldırım, "Sosyal medyada ilk atan kazanıyor. 1-2 saniye geç kaldınız mı geçmiş olsun" dedi.

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AKP Genel Başkanvekili Binali Yıldım, partisinin genel merkezinde düzenlenen Genişletilmiş Bilgi ve İletişim Teknolojileri Eğitim ve İstişare Kampı’nda konuştu. Sadece Türkiye’nin değil bütün insanlığın geleceğini ilgilendiren bir konuyu konuştuklarını söyleyen Yıldırım, şunları söyledi:

– Bundan 15 yıl önce bunları dile getirirken insanlar şaşkın şaşkın, ‘Bu adam kafayı mı yedi’ diye bakıyorlardı. Bunların hepsi gerçek oldu. Söylemediklerimiz de gerçekleşti. “Ana akım medya kuruşlarının saltanatı sarsılacak, herkes gazeteci, televizyoncu olacak” demiştim. Sosyal medya olayı o gün söylemiştik bugün daha fazlası oluyor.

E-DEVLET’E KARŞI ÇIKAN AKP’LİLER VARMIŞ

– O zaman Bakanlar Kurulu’nda olan bugün de partimizde olmayan, bize karşı muhalefet yapan arkadaşlarımızdan bazıları bu e-Devlet’e şiddetle karşı çıktılar. “Bu bir fantezidir, buna ne gerek var” falan dediler. Biz de ısrarla inat ettik, e-Devlet’i kurduk. Şu anda 842 kurum, 6 bin 170 farklı kalem hizmeti verebiliyor. Toplam kullanıcı sayısı 57 milyon. Nüfusun önemli bir kısmı e-Devlet kullanır hale geldi.

“YASAK YERİNE DOĞRU KULLANILMASI TARAFTARIYIM”

– Sosyal medyada ilk atan kazanıyor. Ondan sonra düzeltmeye çalışmanın hiç önemi yok. Doğuracağı tahribatı engelleyemezsiniz. Sosyal medyada atış gücünüz, mühimmatınız, aynı güçte olması lazım. Önce harekete geçen yol alıyor. 1-2 saniye geç kaldınız mı geçmiş olsun. 10 binler onu görüyor, başka bir konuya geçiyor.

– Zannediyorsunuz ki sizi düşünüyor, vurdu geçti. Ben başından beri yasak yerine, bu mecraların çok daha doğru amaçla kullanılmasını savunuyorum. Doğuracağı sonuçlar hem toplum yararına hem ülke yararına daha faydalı olacak.

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