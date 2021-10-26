BioNTech, mRNA aşı üretim tesisi için imzayı attı

Corona virüsü salgınına karşı Pfizer ile birlikte Covid-19 aşısı geliştiren Almanya merkezli BioNTech'ten yeni bir hamle geldi.

Sozcu.com.tr

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Türk bilim insanları Özlem Türeci ve Uğur Şahin’in kurduğu BioNTech, Ruanda hükümeti ve Senegal’deki Pastör Enstitüsü ile bir anlaşma imzaladı. Şirket bu anlaşmayla birlikte Afrika’daki ilk mRNA aşı üretim tesislerini kurmaya başlayacaklarını açıkladı.

Afrika kıtasının aşıdan geri kalmaması için 2022 yılının ortasından itibaren fabrikanın inşasına başlanacağı belirtildi.

Yıllık 50 milyon dozluk üretim kapasitesine sahip olacak üretim tesisinde sıtma, tüberküloz gibi başka hastalıklar için de mRNA bazlı aşı üretilebileceği kaydedildi. Konuyla ilgili bir açıklama yapan şirketin CEO’su Uğur Şahin, “Amacımız Afrika Birliği’nde aşı geliştirmek ve birlikte Afrika’nın sağlığını iyileştirmek için sürdürülebilir aşı üretim kapasitesine ulaşmak” dedi.

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