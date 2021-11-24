Blue Origin yeni uçuşunda özel bir konuğu ağırlıyor

Blue Origin, uzayın sınırına üçüncü mürettebatlı uçuşuna hazırlanırken uzaya çıkan ilk Amerikalı olan Alan Shepard'ın en büyük kızı Laura Shepard Churchley'e yer verecek.

Sozcu.com.tr

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Star Trek yıldızı William Shatner’ı uzaya çıkaran Bezos’un şirketi, yeni uçuşu için hazırlıklara çoktan başladı. 9 Aralık Perşembe günü yapılması planlanan Blue Origin’in bir sonraki uzay uçuşunun mürettebatı, uzaya uçan ilk Amerikalı olan Alan Shepard’ın en büyük kızı Laura Shepard Churchley’i ağırlayacak.

Uzay kapsülünde ayrıca ve Good Morning America sunucularından Michael Strahan, uzay endüstrisi yöneticisi ve hayırsever Dylan Taylor, yatırımcı Evan Dick ve Bess Ventures’ın kurucusu Lane Bess ve oğlu Cameron yer alacak. Lane ve Cameron, uzaya gien ilk ebeveyn-çocuk çifti olacak.

Shepard Churchley ve Strahan, Blue Origin tarafından onursal konuklar olarak tanımlanıyorlar. Blue Origin’in uzayın sınırına taşıyacak tek aşamalı roketi ise Alan Shepard’ın başarısının onuruna New Shepard olarak adlandırılıyor.

Blue Origin tarafından paylaşılan bir videoda Laura, “‘Yeni Shepard’da orijinal bir Shepard uçacak’ demek benim için biraz eğlenceli. Babamın mirasıyla gurur duyuyorum. O, uzaya çıkan ilk Amerikalı ve aydaki beşinci adamdı ve şimdiye kadar ayda golf oynayan tek adamdı” dedi.

New Shepard, Blue Origin kurucusu Jeff Bezos’u da içeren ilk mürettebatlı uçuşunu temmuz ayında gerçekleştirmişti. Mürettebat, uzayın sınırı olarak kabul edilen, Dünya’nın 62 mil yukarısındaki Kármán hattına seyahat etti.

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