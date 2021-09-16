Bu yılki ozon tabakasındaki delik, Antartika’dan daha büyük

Bilim insanları, Güney Kutbu üzerindeki ozon deliğinin mevsimin bu aşaması için alışılmadık derecede büyük olduğunu ve hızla büyümeye devam ettiğini bildirdiler.

Sozcu.com.tr

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Copernicus Atmosfer İzleme Servisi’nden araştırmacılar, bu yılki deliğin hızla büyüdüğünü ve 1979’dan bu yana sezonun bu aşamasında ozon deliklerinin yüzde 75’inden daha büyük olduğunu söylediler.

Ozon, stratosferde, Dünya yüzeyinin yaklaşık 11-40 km üzerinde bulunuyor ve gezegen için bir güneş kremi görevi görerek ultraviyole radyasyondan koruyor. Her yıl, güney yarımkürenin kış sonlarında bir delik oluşur. Copernicus yaptığı açıklamada, bu yılki deliğin normalden daha büyük bir delik haline geldiğini söyledi.

Servisin müdürü Vincent-Henri Peuch Guardian’a şunları söyledi: “Bu aşamada ozon deliğinin nasıl gelişeceğini gerçekten söyleyemeyiz. Bununla birlikte, bu yıl 1979’dan bu yana tuttuğumuz kayıtlara göre en derini ile karşılaştık. Önümüzdeki haftalarda gelişimini izlemeye devam edeceğiz.”

Antarktika ozon deliği genellikle eylül ortası ile ekim ortası arasında zirveye ulaşıyor. Güney yarımküre ilkbaharının sonlarında sıcaklıklar stratosferde yükselmeye başladığında, ozon tabakasının incelmesi yavaşlar, kutup girdabı zayıflar ve nihayet bozulur ve aralık ayına kadar ozon seviyeleri genellikle normale döner.

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