ByteDance, bankalarla 5 milyar dolar borç almak için görüşüyor

ByteDance, Wall Street bankalarıyla borcunu yeniden finanse etmek ve 4 milyar ila 5 milyar dolar arasında bir artırma için görüşüyorlar.

Sozcu.com.tr

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Reuters’ın haberinde; TikTok’un sahibi Çinli şirket ByteDance’in borcunu ödemek için şu anda düşük faiz oranlarından yararlanmayı planladığı ancak, şartların ve kredi büyüklüğünün değişebileceği belirtildi.

Teknoloji haber sitesi The Information da ByteDance ve bankaların, borcu yeniden finanse etmek ve denizaşırı genişlemeyi finanse etmek için 4 milyar doları 5 milyar dolara yükseltmeyi tartıştığını bildirdi.

Konu hakkında bilgi veren kaynaklar, gizlilik nedeniyle kimliklerinin açıklanmasını reddetti. ByteDance ise yorum yapmaktan kaçındı.

2019’da ByteDance, verilere göre Goldman Sachs, JP Morgan, Morgan Stanley, UBS, Citi, Bank of China ve China Merchants Bank dahil olmak üzere 12 bankadan Nisan 2022’de vadesi dolacak yaklaşık 1,3 milyar dolarlık bir kredi almıştı.

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