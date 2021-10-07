Cem Yılmaz NFT dünyasına katıldı

Son zamanlarda popüler hale gelen NFT (Nonfungible Token) dünyasına Cem Yılmaz da çizimleriyle katıldı. Yılmaz, çizimlerini popüler bir NFT pazar yerinde paylaştı.

Sozcu.com.tr

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Beeple’ın NFT pazarında rekor kıran bir satışa imza atmasından sonra tüm gözler bu yeni dünyaya çevrildi. Sanat ve gösteri dünyasından pek çok ismin rağbet ettiği NFT pazarına Cem Yılmaz da katıldı.

Twitter’da önce “Var mı NFT isteyen.İsteyene atıyorum.Deneme ya bişey değil .)” yazan Yılmaz, ardından da OpenSea isimli popüler NFT pazarındaki profilini paylaştı.

Yılmaz, OpenSea’de şu an için dört çizimini paylaştı. Ünlü komedyenin NFT eserlerine 14 Ekim'e kadar teklif verilebilecek.

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