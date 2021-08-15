Clubhouse’un başı marka tescili ile dertte

SBS Consulting Group, bünyesinde yer alan web sitesi TheClubhouse'un ticari markasını zedelediği için aynı ismi taşıyan sesli sosyal medya platformu Clubhouse'a dava açtı. Ancak iki şirket de konuyu gizli bir anlaşma ile çözüme kavuşturdu.

SOZCU.COM.TR

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Her iki şirketi de temsil eden avukatlar, Arizona’daki federal mahkemeye bir uzlaşma anlaşmasına varıldığını belirten ortak bir bildirimde bulundular. SBS Consulting, salı günü yaptığı bir başvuruda şikayetini de geri çekti.

Mayıs ayında SBS Consulting, Clubhouse’un ana şirketi Alpha Exploration Co.’nun federal ticari markasını ihlal ettiğini iddia eden bir dava açtı. SBS Consulting avukatı James P. Muraff, e-posta yoluyla anlaşmanın dostane bir çözüm olduğunu söyledi. Anlaşma şartlarına göre, taraflar ayrıntıları paylaşmadı.

SBS Consulting, salı günü yaptığı açıklamada, tarafların kendi avukat ücretlerini ve masraflarını üstlenmeyi kabul ettiklerini söyledi.

SBS Consulting’e ait olan TheClubhouse, spor işletmecileri için kurulmuş bir web sitesi. Şirket, mayıs ayında yaptığı başvuruda, sesli uygulama Clubhouse’un bu adı ihlal ettiğini söyledi.

Amerikan Üniversitesi Washington Hukuk Fakültesi’nden profesör Christine Haight Farley, Insider’a verdiği demeçte, “4 milyar dolar değerindeki Clubhouse’un tescilli bir ticari markasının olmaması ve ABD’de tescil için başvurmamış gibi görünmesi ilginç” dedi.

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