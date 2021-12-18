Çocuklar için Pfizer/BioNTech aşısında endişelendiren sonuç

Pfizer-BioNTech aşısıyla ilgili çocuklar üzerinde yapılan testlerde, Covid-19 aşısının 2-5 yaş arası çocukların bağışıklığını yeterince artırmadığı tespit edildi. Pfizer, küçük çocuklar için geliştirilen aşının gecikeceğini, testlerin devam edeceğini duyurdu.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Covid-19 pandemisi Omicron varyantının da etkisiyle tüm dünyada hızla yayılmaya devam ediyor. Türkiye dahil birçok ülke destekleyici aşı uygulamasına başlarken, çocuklara yönelik aşı çalışmalarıyla ilgili önemli bir açıklama geldi.

İlaç üreticisi Pfizer, Türkiye'de de kullanılan ve BioNTech ortaklığıyla geliştirilen Covid-19 aşısının, yapılan testlerde 2-5 yaş arası çocuklarda yeterince etkili olmadığını açıkladı.

Şirketten yapılan açıklamada, testlerde iki doz Covid aşısının bu yaş grubundaki çocuklarda beklenen bağışıklığı sağlamadığı belirtildi. Aşının 2 yaş altı bebeklerdeyse daha iyi sonuç verdiği kaydedildi.

ÇOCUKLARDA DA ÜÇÜNCÜ DOZ DENENECEK

Bağımsız danışmanların değerlendirmeleri üzerine şirket, 6 ay ve 5 yaş arası bebeklerde ve çocuklarla yapılan testlerde üçüncü dozun uygulanmasına karar verdi. Açıklamaya göre, ikinci dozdan en az üç ay sonra üçüncü doz uygulanması değerlendiriliyor.

Pfizer, 5 yaş altı çocuklarda 3 mikrogramlık üçüncü dozun deneneceğini ve bağışıklığı en fazla güçlendiren doğru miktarı bulmak için çalışmaların süreceğini duyurdu.

2022’NİN İLK YARISINA KALDI

Üçüncü dozda umulan sonuçlar alınırsa, Pfizer ve BioNTec, 6 ay-5 yaş arası bebek ve çocuklarda acil aşı yetkisi için verileri, 2022'nin ilk yarısında ABD'deki düzenleyici kuruma sunacak.

Ayrıca, henüz üçüncü doz aşı yetkisi verilmeyen 5 yaş üstü çocuklarda da üçüncü doz denemeleri yapılacak.

ABD Ulusal Sağlık Enstitüsü Bulaşıcı Hastalıklar Merkezi Başkanı Anthony Fauci de, erken çocukluk dönemi için acil Covid aşısı uygulamasının, 2022'nin mart ayından önce başlamasının beklenmediğini söyledi.

Fauci, aşının gecikmesini istemediklerini, ancak doğru dozu belirlemenin önemli olduğunu kaydetti.

İlginizi Çekebilir Sinovac ve Pfizer/BioNTech aşısı olanlara Omicron uyarısı