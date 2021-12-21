Corona virüsünden sonra daha çok küfür ediliyor

Yeni bir araştırmaya göre corona virüsü pandemisi konuşma dilinde tercih edilen sözcükleri de etkiledi. Bir küfür filtreleme yazılımı olan CleanSpeak, filtrelenen kelimelerin hacminin son 18 ayda üç kat arttığını söylüyor.

Sozcu.com.tr

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Corona virüsü salgını tüm dünyada ve her alanda etkisni göstermeye devam ediyor. Araştırmacılar bu defa da virüsün gündelik dile nasıl yansıdığını mercek altına aldı.

Haber ajansı Storyful’a göre, küfür olarak nitelenen bazı sözcükler 2019’dan 2021’e kadar Facebook’ta yüzde 41 ve Twitter’da yüzde 27 arttı. Denver merkezli Inversoft Inc.’in çevrimiçi topluluklara ve diğer tartışma forumlarına ev sahipliği yapan şirketler tarafından kullanılan CleanSpeak küfür filtreleme yazılımı ise filtrelenen kelimelerin hacminin son 18 ayda üç kattan fazla arttığını söylüyor.

Indiana University Bloomington’da dilbilimci olan Michael Adams; pandemi stresinin, kişisel ve profesyonel alanların birbirine karışmasının pek çok kişinin daha fazla küfür etmesine neden olduğunu söylüyor.

İŞ VE EV ARASINDAKİ SINIRLAR BULANIKLAŞTI

Zoom da dildeki değişimin nedenlerine dikkat çekerek konuyla ilgili şu açıklamaları yapıyor: “İş arkadaşları ve okul yönetim kurulu üyeleri sanal toplantılarda, arkada evcil hayvanları ve çocukları geçerken bir yandan da başka insanların mutfaklarına ve oturma odalarına bakarak saatler geçirdi. İş ve ev arasındaki eski sınırlar bulanıklaştı, formaliteler azaldı.”

Duygusal dilin ağrı yönetimi üzerindeki etkisini araştıran İngiltere’deki Keele Üniversitesi’nden psikolog Richard Stephens ise küfürün ağrıya karşı doğal bir savunmayı harekete geçirebileceğini söylüyor. 2009’da yaptığı araştırmada lisans öğrencilerinin, seçtikleri bir kötü kelimeyi tekrar tekrar söylediklerinde, ortalama olarak 40 saniye daha uzun süre buzlu suya dayanabildiklerini buldu. Küfürün, sinir sisteminin bir bölümünü uyararak ve kalp atış hızını yükselterek, ağrıyı hafifletici bir etkiye sahip olabileceğini söylüyor.

İŞ HAYATINDA HÂLÂ ÇOK RİSKLİ

İş yaşamının sanal ortamlara taşınmasıyla toplantılarda ya da yazışmalarda kullanımı artan küfür için bazı kariyer uzmanları ise hâlâ şüpheyle yaklaşıyor. Yönetici konuşma koçu Diane DiResta, ofiste küfür kullanımına karşı uyarıda bulunuyor: “Çok riskli. Bir kişinin kulağına kabul edilebilir gelen bir şey, bir başkası için rahatsız edici olabilir ve bazen bu çizgiyi tutturmak zor olabilir.”

Yine de, marka uzmanlarına göre küfür, bir tür cesaret veya çekici bir avantaj sağlayabilir. Marka danışmanlığı firması Metaforce’un kurucu ortağı Allen Adamson, “Akıllıca kullanılırsa, bir spot ışığı, bir ünlem işareti, bir çıkış yolu olabilir ve özgün görünebilir” diyor. “Yine de çok fazla küfür, konuşmacının mesajının özünü zayıflatabilir” diye de ekliyor.

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