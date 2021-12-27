Daha önce SpaceX’te çalışıyorlardı, şimdi pizza yapıyorlar

Üç eski SpaceX mühendisi, her 45 saniyede bir pizza yapan bir robot restoran kurdu. Robotik restoran Stellar Pizza, önümüzdeki yıl ilkbaharda Los Angeles'ta açılıyor.

Sozcu.com.tr

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Stellar Pizza isimli şirket, Mayıs 2019’da üç eski SpaceX mühendisi Benson Tsai, Brian Langone ve James Wahawisan tarafından kuruldu. Stellar Pizza CEO’su Tsai, roketler ve uydular için gelişmiş pil sistemleri tasarladığı Elon Musk’ın şirketinde beş yıl geçirdi. Ardından da bir kamyonun arkasına sığan otomatik, temassız bir pizza yapma makinesi yapmak için 23’ten fazla eski SpaceX çalışanını topladı.

Stellar Pizza’nın robotik makinesi, beş dakikadan kısa sürede pizza yapabiliyor. Bir top ev yapımı pizza hamuru makineye konduktan sonra hamura şekil veren makine, hamur hazır olduğunda da sos ve diğer malzemeleri ekliyor. Pizza daha sonra robotik makinedeki dört yüksek sıcaklıktaki fırından birine yerleştiriliyor.

Stellar Pizza’nın çalışanlarından biri, LinkedIn profiline göre roket şirketinin personel için yemek servisi programını oluşturan SpaceX’in eski yönetici şefi Ted Cizma. Cizma, Stellar Pizza için yüksek kaliteli ve uygun fiyatlı pizzalar yapmak amacıyla pizza danışmanı Noel Brohner ile birlikte çalıştı.

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