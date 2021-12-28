Dünyaca ünlü oyun firması, cinsiyet ayrımcılığı yüzünden 100 milyon dolar ödeyecek

League of Legends ve Valorant gibi popüler oyunların arkasındaki video oyunu yapımcısı Riot Games, pazartesi akşamı 2.000'den fazla mevcut ve eski kadın çalışanına cinsiyet ayrımcılığı yaptığı gerekçesiyle 100 milyon dolar ödemeyi kabul ettiğini söyledi.

Sozcu.com.tr

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2018’de açılan toplu dava, başlangıçta 10 milyon dolarlık bir uzlaşma yolundaydı, ancak 2020’nin başlarında iki Kaliforniyalı iş bulma kurumu, kadınların daha fazla hak sahibi olabileceğini savunarak anlaşmayı engellemek için adım attı. Davadan ayrı olarak devlet, kadınlara yönelik cinsel taciz, ayrımcılık, eşit olmayan ücret ve mobbing iddiaları üzerine şirket hakkında soruşturma da başlatmıştı.

Anlaşmanın Los Angeles Yüksek Mahkemesi tarafından onaylanması halinde, oyun endüstrisi de dahil olmak üzere California’daki tüm endüstrilerin eşit ücret, ayrımcılık ve tacizden arınmış işyerleri sağlaması gerektiği mesajını vermesi bekleniyor.

10 MİLYON DOLARA ANLAŞACAKTI, HAYALLERİ SUYA DÜŞTÜ

Anlaşma şartlarına göre, Kasım 2014’e kadar uzanan 1.000’den fazla tam zamanlı çalışan, 80 milyon doları bölüşecek ve 20 milyon dolar da avukat ücretlerine ve diğer masraflara gidecek. Riot Games, ayrıca bir çeşitlilik programını finanse etmeyi de kabul etti ve çalışan maaşlarında ve iş atamalarında cinsiyet eşitliğine ilişkin üç yıllık bir üçüncü taraf analizinin yanı sıra iş yeri soruşturmasına izin verdi.

Şirketten yapılan açıklamada son üç yılda şirket kültürünü geliştirdiğini ve bunun sektörde örnek olma isteğini gösterdiğini belirtti.

Çinli internet devi Tencent’in sahibi olduğu Riot, dünyanın en önde gelen oyun yayıncılarından biri. Nielsen’in tahminine göre, şirketin ürettiği League of Legends oyunu geçen yıl yaklaşık 2 milyar dolar gelir elde etti.

ENDÜSTRİDE EŞİTLİK SORUNU

Ancak Ubisoft ve Activision Blizzard dahil olmak üzere diğer birçok oyun yayıncısına benzer şekilde Riot da sık sık taciz suçlamalarıyla ve kadınların cinsiyetçi ve toksik olarak tanımladığı bir çalışma ortamıyla mücadele etti. Ayrıca bu yıl, Riot’ın CEO’su Nicolo Laurent, eski yönetici asistanına cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla dava edildi. Şirketin yönetim kurulu tarafından oluşturulan bir komite daha sonra Laurent aleyhindeki iddialara dair hiçbir kanıt bulamadığını söyledi.

The New York Times tarafından şirket çalışanlarına gönderilen ve anlaşmanın duyurulmasından dakikalar önce gönderilen bir e-postada, Bay Laurent zamanlamanın “ideal olmadığını” ancak “anlaşmanın son detaylarının hızla bir araya geldiğini” yazdı. Anlaşmanın “birleşik bir şirket olarak ilerlediğimiz bir anı simgelediğini” umduğunu söyledi.

Pazartesi günü önerilen çözüm, Riot’ta kadınların kazanımı olarak selamlandı.

Davacı Jes Negron, bir avukat aracılığıyla yaptığı açıklamada, “Bu davanın diğer şirketler için bir örnek teşkil etmesini ve sektördeki kadınlara ilham vermesini umuyorum. Oyun dünyasındaki kadınlar, sessizlik içinde eşitsizliğe ve tacize maruz kalmak zorunda değil, değişim mümkün” dedi.

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