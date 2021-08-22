Dünya’dan 68 milyon ışık yılı uzakta, bir mücevher gibi parlak

Hubble Uzay Teleskobu, Dünya'dan 68 milyon ışık yılı uzaklıkta bulunan ve bir mücevher gibi parlak olan sarmal gökadanın görüntüsünü yakaladı.

Sozcu.com.tr

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Hubble’ın maceraları devam ediyor. Adını Amerikalı Astronom Edwin Hubble’dan alan uzay teleskobu keşiflerine devam ediyor. Son olarak NASA ve Avrupa Uzay Ajansı uzay (ESA) teleskobun çektiği bir fotoğrafı yayınladı. NASA, cuma günü yayınladığı bir blog yazısında, fotoğrafta Fornax takımyıldızındaki bir galaksi olan NGC 1385’in bulunduğunu söyledi.

ABD uzay ajansı, Hubble’ın geniş alan kamerası 3’ün görüntüyü yakaladığını belirtti. Kamera, astronotların en son Hubble ziyareti sırasında 2019’da araca kurulmuştu.

NASA, Fornax adının alışılageldiği gibi bir hayvan ya da eski bir tanrıdan gelmediğini, bunun yerine Latince fırın kelimesinden geldiğini söyledi.

ESA, fotoğrafa eşlik eden metinde, “Takımyıldızının adı 1713 doğumlu Fransız bir gökbilimci olan Nicolas-Louis de Lacaille tarafından Fornax olarak adlandırıldı. Lacaille, bugün tanıdığımız 88 takımyıldızının 14’ünü buldu.”

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