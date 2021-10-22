Dünyanın en çevreci roketi 2022’de gökyüzünde

İngiltere merkezli havacılık şirketi Orbex Prime, dünyanın en çevreci roketini geliştiriyor. Yüzde 96 daha az sera gazı salınımı yapan roket, 2022'de denenecek.

Sozcu.com.tr

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Özel şirketlerin de dahil olmasıyla birlikte uzay araştırmaları ve turizmi çalışmaları hız kazanırken, bu durumun çevreye olan etkisi de tartışılıyor.

İngiltere merkezli bir havacılık şirketi olan Orbex Prime, dünyanın en çevreci roketini geliştirme iddiasıyla yola çıktı. Biyoyakıtla çalışan roket, fosil yakıtlı muadillerine göre yüzde 96 daha az sera gazı salınımı gerçekleştiriyor.

Yeniden kullanılabilir olarak tasarlanan roketin, 2022 yılında İskoçya’da ilk denemesinin gerçekleştirilmesi planlanıyor.