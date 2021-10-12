Dünyanın en güçlü anteni kullanıldı… 19 Kırmızı Cüce’den dördünde yaşam sinyali

Avustralyalı bilim insanları, Dünya dışında yaşanabilir gezegen bulma çalışmalarında yeni bir teknikle çarpıcı sonuçlara ulaştı. 19 Kırmızı Cüce yıldız keşfeden uzmanlar, dördünün yörüngesinde gezegenler olduğuna dair sinyaller tespit etti.

Sozcu.com.tr

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Uzay çalışmalarında Dünya dışında yaşam bulma ihtimali araştırmacıların en çok ilgilendiği konuların başında geliyor. Avustralyalı bir grup bilim insanı, Güneş sistemi dışındaki gezegenleri gözlemlemek için yeni bir yöntem başvurdu.

Queensland Üniversitesi’nde astrofizik alanında çalışmalar yürüten Dr. Benjamin Pope ve ekibi Hollanda’daki bir radyo teleskop ağını kullanmaya başladı. Düşük Frekans Dizisi (LOFAR) adı verilen dünyanın en güçlü antenleri sayesinde Güneş sisteminden uzakta 19 Kırmızı Cüce yıldız keşfedildi.

’10 YILIN MİNİ VERSİYONU’



Söz konusu 19 Kırmızı Cüce’den dördünde, yörüngeleri etrafında gezegenler olduğuna dair sinyaller tespit edildi. Dr. Benjamin Pope, elde ettikleri bulguların, Güneş sisteminden uzakta yaşanabilir gezegenler bulmak için radikal yeni fırsatlar sunduğunu öne sürdü.

LOFAR’ın, ‘Square Kilometre Array’ isimli dünyanın en büyük teleskopu olacak projenin öncüsü olduğunu belirten Dr. Pope, Batı Avustralya ve Güney Afrika’da yer alacak teleskopla ilgili, “LOFAR, Batı Avustralya’da 10 yıl içinde ne bekleyebileceğimizin mini bir versiyonu” dedi.