Elon Musk, SpaceX sayesinde dünyanın ilk trilyoneri olabilir

Dünyanın en zengin kişisi olan Elon Musk, servetinin çoğunu Tesla'dan kazanmış olsa da yatırım bankası Morgan Stanley'nin analistlerine göre milyarder iş insanı SpaceX'ten çok daha fazla para kazanabilecek. Yatırım bankası, Musk'ın dünyanın ilk trilyoneri olmasını bekliyor.

Sozcu.com.tr

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Morgan Stanley’deki analistler, şimdiye kadar servetinin çoğunu elektrikli otomobil şirketi Tesla’dan kazanmış olan Musk’ın, kısmen yeni sayılan uzay araştırması SpaceX’ten çok daha fazla para kazanabileceğini tahmin ediyor.

Analist Adam Jones, SpaceX’in insanları Ay’a götürebilecek ve uzay endüstrisindeki yatırımcı beklentilerini değiştirme potansiyeline sahip olduğunu söyledi. Jones, SpaceX’in halihazırda 200 milyar dolar değerinde olabileceğini ve uzay altyapısı, Dünya gözlemi ve derin uzay araştırmaları dahil olmak üzere bir dizi potansiyel endüstriyi kullandığı için daha da yükselebileceğini tahmin ediyor.

Şirket, ByteDance’in arkasından dünyanın en büyük ikinci özel şirketi haline geldi. Musk, SpaceX’in yaklaşık yüzde 48’ine sahip.

Musk, Ocak 2021’de Amazon’dan Jeff Bezos’u geçerek dünyanın en zengin insanı oldu.

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