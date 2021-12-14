Elon Musk’ın ‘Nuh’un Gemisi’ planına bilim dünyası karşı çıktı

ABD merkezli Time dergisine kapak olan ve dergiye özel bir röportaj veren Elon Musk, önümüzdeki 5 yıl içerisinde bir tür Nuh'un Gemisi inşa ederek hayvanları Mars'a göndermeyi hayal ettiğini söyledi. Ancak bilim dünyası bu hayale karşı çıktı.

Sozcu.com.tr

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Space X ve Tesla’nın kurucusu olan ve son dönemde hem kripto para hem de ABD’deki vergi yasası ile ilgili çıkışlarıyla gündem olan Elon Musk, Time dergisi tarafından “yılın insanı” seçildi. Dergi, Musk’ın fotoğrafı ile çıkarken, Musk ile gerçekleştirilen röportaja da yer verildi.

Elon Musk, SpaceX’teki roketleri önümüzdeki 5 yıl içinde daha da geliştirmek istediğini ve uzay araştırmalarının bir sonraki aşaması için çok büyük planları olduğunu söyledi. Musk, “Mars’ta kendi kendini idame ettiren bir şehir inşa etmek ve Dünya’daki hayvanları ve yaratıkları oraya götürmek istiyorum” dedi.

‘FÜTURİSTİK BİR GEMİ İNŞA EDECEĞİZ’

“Füturistik bir Nuh’un gemisi” inşa edeceklerini söyleyen Musk, bu gemilerin sayısının ise bir tane ile sınırlı kalmayacağını belirtti. Musk defalarca, Dünya’nın kaynakları azaldıkça ve iklim değişikliği kötüleştikçe insanların Mars’ı kolonize etmesine yardım etmeyi umduğunu söyledi.

Musk, Kızıl Gezegen’e hayvanları ve bitkileri getireceğini açıkladığı Time röportajında, “Genel olarak amaç, yaşamı çok gezegenli hale getirmek ve insanlığın bir uzay medeniyeti kurabilmesini sağlamaktır” dedi.

UZMANLAR KARŞI ÇIKTI

Ancak uzmanlar Musk’ın hayallerinin gerçekleşmesinin çok da mümkün olmadığı görüşünde. Uzmanlar, oksijensiz bir gezegende hayvan yetiştirmenin büyük zorluklarına dikkat çekti. Şu anda Mars’ta bulunan Perseverance gezgincisinin lazer cihazını yöneten bilim insanı Roger Wiens, bu hayal için önce Mars’ın sıcaklığının artması ve su kaynakları ile oksijenin var olması gerektiğinin altını çizdi.

Hayvanlarla ilgili konuşan Wiens, “İnsanlar oksijen maskesi takmayı akıl edebilir, ancak hayvanlar için bu durum geçerli mi? Çok basit bir şekilde hepsi ölecektir. Her şeyden önce botanik bir bahçe denemeliyiz” dedi.

“DAHA ÇOK VAKİT VAR”

Başka uzmanlar da planların gerçekleşmekten yüzyıllarca yıl uzaklıkta olduğunu söyledi. Harvard-Smithsonian Astrofizik Merkezi’nde astrofizikçi olan Jonathan McDowell de Musk’ın hayallerine şüpheyle yaklaştığını dile getirdi.

İngiliz DailyMail gazetesine konuşan McDowell, Mars’ta hayvan yetiştirebilmesinin muhtemelen “birkaç yüzyıl” süreceğini söyledi. “Eğer bir gün Mars’ta kendi kendine yeten bir insan uygarlığı inşa edeceksek, o zaman evet, Nuh’un Gemisini bir düzeyde yapmak zorunda kalacağız. Ancak Musk bunu yapmaya yakın mı – hiç de değil.” dedi.

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