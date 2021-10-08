Elon Musk’tan dikkat çeken Tesla kararı: Taşınıyoruz

Milyarder girişimci Elon Musk, elektrikli araç üreten şirketi Tesla'nın genel merkezini California'dan Texas'a taşıma kararı aldığını açıkladı.

Sozcu.com.tr

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Dünyanın en zengin iş insanlarından milyarder girişimci Elon Musk, kurucusu olduğu elektrikli araç üreticisi Tesla’yla ilgili kritik bir karar aldı.

Texas eyaletinin Austin şehrinde şirket hissedarlarıyla bir araya geldiği toplantı sonrası konuşan Musk, Tesla’nın genel merkezini taşıma kararı aldıklarını duyurdu. Musk, Silikon Vadisi’nde bulunan genel merkezi Austin’e taşıyacaklarını söyledi.

Söz konusu kararın Tesla’nın California’yı terk ettiği anlamına gelmediğini savunan Musk, Cybertruck’ın üretildiği Austin’de hayatın çok daha hesaplı olduğunu vurguladı. Austin’de merkezin herkes tarafından ziyaret edilmesinin daha kolay olduğunu belirten Musk, “Havalimanından buraya gelmek 5 dakika. Şehir merkezine uzaklığı da 15 dakika” dedi.

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