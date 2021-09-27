Elon Musk’tan veri güvenliği açıklaması: Çin’deki yasadan memnunuz

Dünya İnternet Konferansı'nda konuşan Tesla ve SpaceX'in kurucusu Elon Musk, Çin'deki yeni veri güvenliği yasasından mutlu olduğunu söyledi.

Sozcu.com.tr

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Dünyanın en zengin iş insanlarından milyarder girişimci Elon Musk, Çin’deki Dünya İnternet Konferansı’na katıldı. Konferansta bir de konuşma yapan Musk, veri güvenliğine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Çin’in yeni veri güvenliği yasasından memnuniyet duyduğunu söyleyen Musk, “Veri güvenliği akıllı ve bağlı araçların başarısındaki anahtar konu. Bu sadece kişisel çıkarlarla alakalı değil, tüm toplumla ilgili” dedi.

VERİLER TRANSFER EDİLMİYOR



Musk konuşmasının devamında, “Tesla olarak veri güvenliğini güçlendiren birden fazla yasa ve düzenleme görmekten dolayı memnunuz. Elde ettiğimiz bütün kişisel bilgiler, güvenli bir şekilde Çin’de depolanıyor. Çok nadir durumlar dışında okyanus ötesine transfer edilmiyor” ifadelerini kullandı.

Çin’de Kişisel Bilgileri Koruma Kanunu’nun 1 Kasım’dan itibaren yürürlüğe girmesi bekleniyor. Söz konusu kanunda, hangi şirketlerin hangi şartlar altında kullanıcı verilerini depolayabileceği, kullanıcıların iznine bağlı olarak düzenleniyor.