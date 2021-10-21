En büyük triceratops dinozor fosili 5.5 milyon euroya satıldı

Dünyanın en büyük triceratops fosili Paris'te rekor fiyata satıldı.

Sozcu.com.tr

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Standart boyut

Big John lakabı verilen ve dünyanın en büyük triceratops dinozor fosili bugün düzenlenen açık artırma ile rekor fiyata satıldı.

Günümüzde ABD’nin Güney Dakota olarak bilinen bölgesinde bulunan ve yaklaşık 66 milyon yıl önce yaşadığı düşünülen kalıntılar bugün Paris’te açık artırmaya çıktı. Uzmanlar dinozor kalıntılarının 1.2 ile 1.5 milyon euro arasında satılacağını öngörse de bir rekor kırıldı.

Drouot müzayede evi tarafından yapılan açık artırmada Big John, tam 5.5 milyon euroya satıldı. Komisyonlarla birlikte açık artırmaya kazanan kişi ya da kişilerin toplamda 6.65 milyon euro ödeyeceği belirtildi.

2014 yılında bulunan dev boyutlu iskeletin sadece kafatası 2.62 metre uzunluğunda ve 2 metre genişliğinde.

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