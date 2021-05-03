Eski Pentagon yetkilisinden UFO raporu iddiası: İstihbarat zafiyetini ortaya koyacak

ABD’de donanma tarafından kaydedilen ve geçtiğimiz haftalarda basına sızan UFO görüntülerinin yankıları sürüyor. Donanma İstihbarat Dairesi’nin konuyla ilgili soruşturma yürüttüğü ortaya çıkarken, ABD Savunma Bakanlığı’nda (Pentagon) görev yapmış isimlerden Luis Elizondo çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Elizondo, 2007-2012 yılları arasında Pentagon’a bağlı olarak Gelişmiş Havacılık ve Uzay Tehdidi Tanımlama Programı’nın (AATIP) başında yer alıyordu. The Sun’a konuşan Elizondo, Pentagon’un çok gizli UFO programıyla ilgili yakında açıklayacağı raporun, ABD’nin 11 Eylül’den bu yana en büyük istihbarat başarısızlıklarından birini ortaya koyabileceğini iddia etti.

Elizondo, teknolojik olarak çok ileri seviyede olan UFO’larla ilgili verileri gördüğünü söyledi. Donanma gemileri tarafından kaydedilen görüntülerin gerçek olduğunu belirten Elizonda, hükümetin bu konuyla ilgili ne biliyorsa açıklaması gereken zamanın geldiğini savundu.

‘NİYETLERİNİ BİLMİYORUZ’



Elizondo, “Gökyüzümüzde bir şeyler var. Biz bunun ne olduğunu bilmiyoruz, nasıl çalıştığını bilmiyoruz, neler yapabileceğini bilmiyoruz. Kimin kullandığını ya da niyetinin ne olduğunu da bilmiyoruz. Bildiğimiz tek bir şey bile yok” ifadelerini kullandı.

ABD’de geçtiğimiz haftalarda yayılan görüntülerde, ABD Donanması’na bağlı savaş gemilerinin Los Angeles açıklarında gizemli cisimleri tespit ettiği ortaya çıkmıştı. Pentagon’un 1 Haziran’da açıklaması beklenen raporda, söz konusu olaya da açıklık getirmesi bekleniyor.