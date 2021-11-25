Et yiyen akbaba arılarının sırrı çözüldü

Kosta Rika'daki akbaba arılarını mercek altına alan uzmanlar, bu canlıların et yeme sebebini ortaya çıkardı.

Sozcu.com.tr

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Ekosistem için olmazsa olmaz canlılardan arılarla ilgili dikkat çeken bir araştırmaya imza atıldı.

Pek çok arı türü, beslenmek için polenleri tercih ederken, Kosta Rika’da bulunan ‘akbaba arıları’ etçil olmasıyla ayrılıyor.

Hayvan leşleriyle beslendiği belirlenen arılarla ilgili California Üniversitesi uzmanları çalışma yürüttü. Arılardaki et yeme isteğinin bağırsak sistemlerinden kaynaklandığı tespit edildi. Çalışmaya göre söz konusu arılarda, akbabalardakine benzer şekilde bir bağırsak florası olduğu ortaya çıktı.

Zaman içinde adaptasyonla gelişen bu bağırsak sisteminin, akbaba arılarının et yemesini sağladığı düşünülüyor.