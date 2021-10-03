Facebook harekete geçti: Bize bir suçlama daha gelebilir

Son dönemde hakkında ifşa ve skandalların bitmek bilmediği Facebook'tan dikkat çekici bir açıklama geldi.

Sozcu.com.tr

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Sosyal medya platformu Facebook, son dönemde ortaya atılan iddialar ve skandallar ile ilgili yeni bir açıklama yaptı.

Bünyesinde Facebook, WhatsApp, Instagram ve Messenger’ı da barındıran Facebook’un üst düzey yetkilisi Nick Clegg, pazar akşamı 60 Minutes isimli TV programına katılacak eski bir üst düzey yetkilinin belgelerle yeni iddialar ortaya atacağını duyurdu.

Wall Street Journal gazetesi ile paylaşılan çok sayıda veri ve iç yazışmanın yanı sıra bu kişinin televizyona çıkacağını söyleyen Facebook’un Küresel Politikalardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Clegg çalışanlarına bir bilgilendirme açıklaması yaptı.

Clegg, “Bu eski üst düzey çalışan 6 Ocak’ta ABD’de yaşanan Kongre baskınında Facebook’un insanları kutuplaştırdığını söyleyecek. Özellikle ABD’de yaşayanlar olmak üzere birçoğunuz ailenizden ya da arkadaşlarınızdan bu konuyla ilgili sorular alıyorsunuzdur” dedi.

Clegg, modern ABD tarihinin en tartışmalı olaylarından olan Kongre baskını ile ilgili olarak, “Bu olaya karışanlar şiddet yanlısıydı ve siyasiler onları körükledi. Sosyal medyanın kullanıldığı olgun demokrasilerde bir sorun yaşanmıyor. Örneğin Almanya’da geçen hafta seçimler oldu ve şiddet yaşanmadı” dedi.

Bir dönem İngiltere’de başbakan yardımcısı olarak görev alan Clegg, Facebook çok sayıda yanlış ve taraflı içeriği kaldırdığını fakat seçimden sonra bu konuda yeterli adımların atılmadığının da altını çizdi.

Clegg, şirket ile ilgili iddiaları ortaya atan yetkilinin kim olduğunu açıklamazken ABD merkezli medya kuruluşu Bloomberg, bu kişinin bu hafta Senato’da ifade vereceğini de aktardı.

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