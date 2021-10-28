Facebook ismini ‘Meta’ olarak değiştiriyor

Facebook CEO'su Mark Zuckerberg, şirketiyle ilgili devam eden krizler nedeniyle Facebook'ta isim değişikliğine gitti. Holding şirketin adını Meta olarak değiştireceğini duyurdu.

Sozcu.com.tr

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Son dönemde birçok skandal ve ifşanın ortasında kalan ve kamuoyunu tatmin edemeyen açıklamalarda bulunan Facebook ismini değiştirme kararı aldı. Söz konusu değişiklik bugün yapılan Connect isimli yıllık toplantıda kamuoyuna duyuruldu.

Facebook CEO’su Mark Zuckerberg, çeşitli sosyal medya uygulamalarını bünyesinde barındıran Facebook Inc. olan çatı kuruluşun yeni adının “Meta” olacağını duyurdu.

Açıklama yapan Zuckerberg, “Önümüzdeki yıllarda, insanların bizi öncelikle bir sosyal medya şirketi olarak değil, bir metaverse şirketi olarak görmesini bekliyorum” ifadesini kullandı. Zuckerberg sosyal medya uygulaması Facebook’un ise isminin değişmeyeceğini söyledi.

Google bünyesindeki şirketlerin çoğalması nedeniyle 2015 yılında üst kuruluşun adını Alphabet olarak değiştirmişti.

Facebook'un ise çatı şirketinin adını değiştirmeyi ve bu sayede imajını düzeltmeyi planladığını biliniyordu.

Sosyal paylaşım platformu olan Facebook'un bünyesinde WhatsApp, Instagram ve Oculus'u da barındıran şirket Facebook yerine bundan sonra çatı şirketinde “meta” adını kullanacak.

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