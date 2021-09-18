Facebook liderleri endişeli: Kontrol edemiyoruz

Facebook liderleri, hizmetlerinin kontrol edilemeyecek kadar büyüdüğünden endişe duyuyor: "Makineyi biz yarattık ama kontrol edemiyoruz."

Sozcu.com.tr

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Standart boyut

Wall Street Journal’ın haberine göre; Facebook liderleri eylül ayı başlarında yaptıkları bir toplantıda Facebook’un çok büyüyüp büyümediğine odaklandılar.

Facebook, devasa boyutunun çeşitli etkileri nedeniyle bir süredir eleştirilere maruz kalıyor: Yüz milyonlarca kullanıcıdan gelen verilerin kullanıldığı Cambridge Analytica skandalı; 2016 ABD başkanlık seçimlerinde kampanya kapsamında kullanılması, 6 Ocak’taki saldırılarla ilgili harekete geçmemesi ve son olarak çocuk ve genç kullanıcılarının ruhsal sağlıklarını olumsuz etkilemek…

Bu ay gerçekleşen toplantıda bazı liderler hizmetlerinin kontrol edilemeyecek kadar büyüdüğünden endişe duyduklarını dile getirdiler.

Bazı milletvekilleri, şirketi Instagram, WhatsApp ve Oculus VR donanım bölümü gibi hizmetleri devre dışı bırakmaya zorlayabilecek düzenleme çağrısında bile bulundu.

Facebook tek başına yaklaşık 3 milyar kullanıcıyla dünyanın en büyük sosyal ağı olmaya devam ediyor.

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