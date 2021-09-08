Facebook, yapay zekâsının ırkçılığı yüzünden yine özür diledi

Facebook'un algoritmaları ırkçı ve ayrımcı yaklaşımlarla hareket etmeye devam ediyor. Sosyal medya platformu bu defa da siyahi bir adamın videosunu izleyen kullanıcılara, primatlar hakkında daha fazla içerik önerdi.

Sozcu.com.tr

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Facebook’un yapay zekâ ile başı dertte. Sosyal medya platformu bir süredir ırkçı önerilerde bulunan algoritmaları yüzünden kullanıcılarından tepki alıyor. Son olarak siyahi bir adamın videosunu izleyen kullanıcılara, primatlar hakkında daha fazla içerik önerince platform, sert eleştiri oklarının hedefi oldu.

Şirket özür dileyerek şunları söyledi:

“Söylediğimiz gibi, yapay zekâmızda iyileştirmeler yapmış olsak da mükemmel olmadığını biliyoruz ve yapacak daha çok şey var. Bu rahatsız edici önerileri görmüş olan herkesten özür dileriz.”

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Benzer bir sorunu 2015’te de Google yaşamıştı. Google Fotoğraflar, siyahilerin resimlerini goriller olarak etiketlemiş, sorun ortaya çıkınca da bunun için gerçekten üzgün olduğunu ve sorunu hemen çözmek için çalışacağını söylemişti. İki yıldan uzun bir süre sonra Wired, Google’ın çözümünün aramalardan goril kelimesini sansürlemek ve aynı zamanda şempanze ve maymun kelimelerini engellemek olduğunu buldu.

Facebook ve fotoğraf paylaşım uygulaması Instagram, ırkçılıkla ilgili uzun zamandır önlemler almaya çalışıyor. 2016 yılında CEO Mark Zuckerberg, çalışanlarının “Black Lives Matter” ifadesinin üzerini çizip “All Lives Matter” ile değiştirmelerini sert bir şekilde eleştirmişti.

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