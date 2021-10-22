Facebook’a bir şeffaflık suçlaması daha

Son dönemde skandalların ve ifşaların altında ezilen ve hatta sırf bu sebeple isim değişikliğine bile gitmeye hazırlanan Facebook hakkında yeni iddialar ortaya atıldı.

Sozcu.com.tr

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Aralarında akademisyen, siyasetçi, hukukçu ve gazetecilerin de bulunduğu 20 kişinin yer aldığı Facebook Gözetim Kurulu, son dönemde tartışma yaratan platform ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Facebook’un adımları ve uygulamalarını inceleyen ve önerilerde bulunan Facebook Gözetim Kurulu, şeffaflık suçlaması yöneltti. Facebook’un VIP olarak da bilinen politikacı, gazeteci ve sanatçıları koruyan “Cross Check” isimli program hakkında yeterli bilgi verilmediği kaydedildi.

Uzmanlardan oluşan raporda, VIP kullanıcıların şirket kurallarının dışında olduğuna vurgu yapılırken, “Facebook, daha fazla şeffaflık çağrısına rağmen bu konuda belli belirsiz bir yanıt vermesi kabul edilemez. Bazı durumlarda Facebook, Kurul’a yeterli bilgi ve veri vermeyi başaramadı. Diğer durumlarda ise verdikleri bilgiler yetersizdi” denildi.

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