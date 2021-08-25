Facebook’a tepkiler dinmiyor: Yanlış bilgi yayılması devam ediyor

Sosyal medya platformu Facebook'un, "Yanlış bilgiyi yayanları durdurmak" zor şeklindeki açıklamasının ardından Alman MarshalL Fonu bünyesindeki bir düşünce kuruluşundan çarpıcı bir araştırma geldi.

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Bilim insanları ve uzmanlar, Facebook’un genel olarak etkileşim oranının düştüğünü açıklarken, platform üzerinden yanlış bilgi yayan medya kuruluşlarına olan ilginin rekor seviyede olduğunu tespit etti.

Alman Marshall Fonu bünyesindeki düşünce kuruluşu Dijital İnovasyon ve Demokrasi İnisiyatifi Direktörü Karen Kornbluh, “Facebook üzerinde en çok paylaşılan, beğenilen ya da yorum yazılan medya kuruluşları bazı açıklamaların belirli kısımlarını verip, aşıya karşı endişe yaratan ya da komplo teorileri yaratanlar” dedi.

Yapılan incelemede ABD’deki sitelerde Nisan’dan Haziran ayına kadar yapılan her 5 etkileşimden (paylaşım, beğeni ya da yorum) 1’i sorumsuzca bilgi toplayıp bunları paylaşan platformlar ile ilgili olduğu anlaşıldı. Bu haber kaynakları arasında Daily Wire, TMZ, Epoch Times ve Breitbart gibi yanlış ve yanlı bilgi toplayan medya kuruluşları olduğu kaydedildi.

“BİLGİ EKOSİSTEMİ DEĞİŞİYOR”

Uzmanlar, bu kaynakların yanlış bilgiyi tehlikeli formlarda yaydığına dikkat çekerken, doğrudan yanlış bilgi vermediklerini duyurdu. Aşı ile ilgili bir haberde aşı olmamanın Covid-19’a karşı risk oluşturduğunu söylememelerinin de yanlış bilgi olduğunu hatırlatan Kornbluh, “Burada gördüğümüz şey bilgi alanının dramatik bir şekilde değişmesi” dedi.

Facebook’un yanlış ve yalan içerik oranının son 5 yılın zirvesine çıktığı belirtilirken, “yanlış içerik üreticilerinin” geçmişte daha da yüksek etkileşim aldığı belirtildi. Hem Facebook’un hem de Twitter’ın son yıllarda yalan ve yanlış içerikle mücadele ettiğini söyleyen Kornbluh, “Bilgi ekosistemiyle mücadele sorunu halen mevcut” dedi.