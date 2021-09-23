Facebook’ta istifa depremi: Baş teknoloji sorumlusu Schroepfer görevi bırakıyor

Facebook, üst üste yaşanan skandalların ardından bir de istifa şokuyla gündemde. Mark Zuckerberg'in sağ kolu olarak gösterilen şirketin baş teknoloji sorumlusu Mike Schroepfer görevini bırakma kararı aldı.

Sozcu.com.tr

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Son dönemde adı karıştığı skandallarla gündemde olan Facebook’ta bu kez de istifa depremi yaşanıyor. ABD’li teknoloji devinin kurucusu Mark Zuckerberg’in en güvendiği isimlerin başında gelen, baş teknoloji sorumlusu Mike Schroepfer görevini bırakma kararı aldı.

2013 yılından bu yana bu görevi yürüten 46 yaşındaki Schroepfer, ailesine ve hayır işlerine daha fazla vakit ayırabilmek için bu kararı aldığını söyledi. Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Schroepfer, “Facebook’u ne kadar sevdiğim düşünülürse bu oldukça zor bir karar” ifadelerini kullandı.

Financial Times’ın haberine göre, Schroepfer’den boşalacak pozisyona Andrew Bosworth’un getirileceği belirtiliyor. Schroepfer gibi uzun süredir Facebook için çalışan Bosworth, ‘artırılmış ve sanal gerçeklikten sorumlu başkan yardımcısı’ olarak görev yapıyor.

HİSSELER YÜZDE 4 DÜŞTÜ



Facebook’un hisseleri son gelişmelerle birlikte yüzde 4 düşerek son iki ayın en düşük seviyesine geriledi. Schroepfer’in yanı sıra Carolyn Everson, Fidji Simo ve David Fischer, Facebook’un üst düzey yönetimden son dönemde ayrılan isimler olarak dikkat çekiyor.

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