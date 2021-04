Facebook’ta skandal! 533 milyon kullanıcının verileri paylaşıldı

Business Insider'ın haberine göre sızan veriler arasında; kullanıcıların telefon numaraları, isimleri, doğum tarihleri, biyografileri ve e-posta adresleri yer alıyor.

Siber suç istihbarat firması Hudson Rock'ın teknoloji sorumlusu Alon Gal, verilerin sızdırılmış olduğunu cumrtesi gecesi yeniden fark etti ve Twitter hesabında da paylaştı.

All 533,000,000 Facebook records were just leaked for free.

This means that if you have a Facebook account, it is extremely likely the phone number used for the account was leaked.

I have yet to see Facebook acknowledging this absolute negligence of your data. https://t.co/ysGCPZm5U3 pic.twitter.com/nM0Fu4GDY8

— Alon Gal (Under the Breach) (@UnderTheBreach) April 3, 2021