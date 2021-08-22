Facebook’un yarattığı tehdit ortaya çıktı: Aşı karşıtı makale zirve yapmış

Son yıllarda teknolojinin ve sosyal medyanın yayılmasıyla birlikte bilgi kirliliği de büyük bir sorun olarak öne çıkmaya başladı... Facebook, 2021'de en çok okunan ve paylaşılan makalesinin Covid-19 aşısının ölüme sebebiyet verdiğine dair bir yazı olduğunu açıkladı.

SOZCU.COM.TR

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Bilgiye erişimin hem en kolay hem de en zor olduğu bir dönemde Facebook, aslında ne kadar tehlikeli bir platform olduğunu gözler önüne seren bir veri paylaştı…

Facebook yönetimi dün yapılan açıklamada platform üzerindeki en popüler makalenin Covid-19 aşısının tehlikeleri ve insanları öldürdüğüne dair bir yazı olduğunu açıkladı. Facebook’un ABD’deki kullanıcıları arasında Ocak ve Mart ayları arasındaki en popüler makalenin Covid-19’un öldürücü olduğuna dair bir yazı olduğu açıklanırken Facebook sözcüsü Andy Stone, “Bu makale bize yanlış bilgiyi tanımlamanın ne kadar zor olduğunu gözler önüne seriyor” dedi.

Sun-Sentinel ve Chicago Tribune tarafından yazılan makalede, Covid-19 aşısı olan Floridalı bir doktorun aşı olduktan iki hafta ölmesi anlatılıyor. Fakat yaşamını yitiren doktor üzerinde yapılan otopsi raporunda ölümü Covid-19 aşısının tetikleyip tetiklemediğine dair net bir kanıt olmadığı belirtildi. Bu makaleyi 53 milyon kişinin okuduğu açıklanırken Stone, “Aslında bu haber bize yanlış bilgiyi tanımlamanın ne kadar zor olduğunu gösteriyor. Bu makaledeki bilgiler aslında gerçek” dedi.

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