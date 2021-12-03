Google, bu kış Android’e gelecek yenilikleri duyurdu

Google, Android işletim sistemine bu kış gelecek yeni özellikleri paylaştı. Aile hayatından araba kullanımına kadar kullanıcılarına pek çok alanda yenilikler sunuyor.

Sozcu.com.tr

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Önce WhatsApp’a gelecek yenilikler ortaya çıktı şimdi de Google, bu kış Android cihazlara gelecek yeni özellikler duyuruldu. Teknoloji devi, kullanıcılarının hayatlarını kolaylaştırmak için işletim sistemini yenilemeye devam ediyor.

1. FAMILY BELL

İşletim sistemi aile hayatını önceliğine alıyor ve aileler için özellikle faydalı olması beklenen Family Bell adlı yeni bir özellik sunuyor. Family bell, aile üyeleri nerede olursa olsun ailedeki herkesin günlük programlarının takip edilmesini sağlıyor. Family bell; telefonda, akıllı hoparlörde veya akıllı ekranda kurulabiliyor. Özelliğin açılması halinde yaklaşan etkinlikler hakkında bilgilendirme yapmak için ziller ve bildirimler de alınabiliyor. Örneğin, ailecek yemeğe gidilecekse, herkesin bir uyarı alması sağlanabiliyor. Ayrıca kullanıcıya özel bireysel ziller de ayarlanabiliyor.

2. YENİ WİDGET’LAR

Google ayrıca tatillerde ve sonrasında değerli olacak iki yeni widget da oluşturdu:

Yeni Google Play Kitaplar widget’ı ile tatillerde okumak için kitaplara kolayca erişim sağlıyor, kitaplığın tamamına erişim ve hatta sesli kitap süreçlerini takip etmeyi sağlıyor.

Yeni YouTube Müzik widget’ı ile de şarkılara ulaşımı, oynatma kontrollerini ve en son çalınan parçaları doğrudan ana ekrana getiriyor.

3. GOOGLE ANILAR

Bu haftadan itibaren Google, Google Fotoğraflar için yepyeni bir Anılar özelliğini kullanıma sunuyor. Memories, önemli olaylardan ve dönüm noktalarından seçilmiş fotoğraf ve videolardan oluşuyor. Kullanıcılar anıları yeniden adlandırabilir ve özelleştirebilir.

4. ANDROID VE ARABA KULLANIMI

Google, sürüş sırasında Android cihazının daha da kullanışlı olmasını istiyor. Bu nedenle de kullanıcı, telefonu uyumlu bir araca bağladığında Android Auto otomatik olarak başlayacak. Google ayrıca kısa mesajlara yanıt vermeyi daha güvenli hale getirmek için akıllı yanıt seçenekleri ve hemen müzik dinlemeye başlamak için ana ekranda yeni bir seçenek üzerinde çalışıyor.

Ayrıca, arabayı kilitlemek, kilidini açmak ve çalıştırmak için artık Android telefon da kullanılabilecek. Dijital araba anahtarı özelliği şimdilik yalnızca uyumlu BMW arabaları için Pixel 6, Pixel 6 Pro ve Galaxy S21’de çalışıyor.

5. OTOMATİK SIFIRLAMA

Google, Android’e sürekli olarak yeni gizlilik özellikleri ekliyor. En sonuncusu, izinlerin otomatik olarak sıfırlanması olarak adlandırılıyor. İzinleri otomatik sıfırlama özelliği, uzun zamandır açılmayan uygulamalar için. Bir uygulamanın çalışma zamanı izinlerini otomatik olarak kapatır.

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