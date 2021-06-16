Google, bu yaz Android’e gelecek 6 yeni özelliği açıkladı

Teknoloji devi, Android kullanıcılarının hayatlarını kolaylaştırmak için yeni özellikler geliştirmeye devam ediyor. Google, yeni özellikler geliştirirken kullanıcı deneyimini ön planda tutuyor. Teknoloji devinin açıkladığı yeniliklerden en dikkat çekici olanı ise deprem uyarı sistemi oldu.

DEPREMDEN BİRKAÇ SANİYE ÖNCE UYARACAK

2020’de Google, şimdiye kadar yapılmış en büyük deprem algılama sistemini kullanıma sunmaya başladı. Google’ın Android Deprem Uyarı Sistemi ilk başta yalnızca ABD’de mevcuttu, ancak kısa süre önce Yunanistan ve Yeni Zelanda’ya geldi. Google yeni sistemi artık; Türkiye, Filipinler, Kazakistan, Kırgız Cumhuriyeti, Tacikistan, Türkmenistan ve Özbekistan’da da kullanıma sunuyor.

Google, Deprem Uyarı Sistemi ile kullanıcılarını depremden saniyeler önce uyarılarak daha güvenli bir yere geçmelerini sağlamayı hedefliyor.

MESAJLARIN UNUTULMASINA İZİN VERMİYOR

Kullanıcı deneyimini ön planda tutan bir yeni özellik ise kullanıcıların mesajları yıldızlayarak işaretlemesi… Bu yeni özellik ile kullanıcılar, yeniden bakmak isteyecekleri mesajları işaretleyerek daha sonra ulaşmak istediğinde kolaylıkla ulaşabilecek.

GOOGLE ASİSTAN ARTIK DAHA AKILLI

Google Asistanı biraz daha akıllı hale geliyor. Artık kullanıcılar Asistan’a “elektrik faturamı öde” gibi sesli bir komut verdiklerinde farklı bir uygulamaya kolaylıkla geçiş yapabilecekler.

EMOJİ ÖNERİLERİ GELİYOR

Google, mesajlaşırken bol bol kullanılan emojiler için daha önce Emoji Kitchen adını verdiği bir özelliği geliştirmiş böylece kullanıcılara mesajlarının sonunda emojiler sunmaya başlamıştı. Gboard beta sürümünde olan bu özellik, yaz itibarıyla Android 6 ve üstü sürüme sahip kullanıcılara geliyor; ancak şimdilik İngilizce, İspanyolca ve Portekizce için geçerli bir paket olacak.

ANDROID AUTO GÜNCELLENDİ

Google’ın otomobil tabanlı işletim sistemi daha özelleştirilebilir olacak. Kullanıcılara başlatıcı ekranlarını doğrudan bir telefondan kişiselleştirme izni verecek ve karanlık mod manuel olarak açıp kapatılabilecek. Park etme ve navigasyon uygulamaları, WhatsApp ve Mesajlar gibi uygulamalar kullanılabilir olacak.

SESLİ ERİŞİM SAYESİNDE DAHA KOLAY BİR KULLANIM

Sesli Erişim, Android kullanıcılarının yalnızca seslerini kullanarak cihazlarında gezinmelerine olanak tanıyor. Ayrıca, kullanıcıların bir komutu iletmeye çalışıp çalışmadığın veya yalnızca bir arkadaşıyla sohbet edip etmediğini de belirleyebilecek. Google, engelli kullanıcılarını da göz önünde bulundurup sadece ekrana bakarak sesli erişimi mümkün kılıyor.

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