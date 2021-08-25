Google Earth kullanarak dolandırıcıları yakalıyorlar

Fransız yetkililer, şüpheli vergi işlemlerini ortaya çıkarmak için Google Earth'ü kullanıyor. Vergi memurları, havuz yaptırma gibi mimari işlemlerin beyan edilip edilmediğini kontrol eden bir program geliştirmek için Google ile birlikte çalıştı.

Sozcu.com.tr

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Bir havuza sahip olmak, hem belediye hem de emlak vergisine yılda 500 euro kadar ek ödeme yapmak anlamına geliyor. Ancak Fransa’da yapılan bu mimari değişiklikleri beyan etmeyip vergi kaçıran çok fazla kişi var. Yetkililer de bu soruna teknoloji ile bir çözüm buluyorlar. Geliştirilen yazılım, uydu resimlerini tapu dairesi ile karşılaştırıyor.

2017’de Fransa’da Marmande kasabasında hava fotoğrafçılığı kullanan bir pilot uygulama, buradaki 800 havuzun yüzde 30’unun bildirilmediğini tespit etti. 2019 yılında Côte d’Azur bölgesi, Atlantik kıyısı ve Drôme ilinde yapılan başka denemelerde 3.000 gizli havuz tespit edildi.

HAVUZ YAPMA ÇILGINLIĞI

Maliye bakanlığı, Mülk İnovasyonu adlı yapay zeka programının geliştirilmesinin 12 milyon Euro’ya mal olduğunu belirtiyor. Bakanlık, son on yılda Fransa’yı kasıp kavuran yüzme havuzu inşa etme çılgınlığındaki dolandırıcılığın büyük ölçüde engelleneceğini umuyor.

Ülke, Amerika Birleşik Devletleri dışındaki herhangi bir yerden daha fazla ev havuzuna sahip. Ancak şu anda havuzlar ve diğer ek yapılar, yalnızca ev sahiplerinin iznini gerektiren müfettişlerin ziyaretleri ile teyit edilebiliyor.

Vergi makamları, teknolojiyi agresif bir şekilde kullanarak personel eksikliğini telafi ediyor. Müfettişler, pahalı arabaları, egzotik tatilleri ve sahiplerinin vergi beyannamelerinde beyan edilen gelir seviyelerine uymayan diğer lüks gösterilerini izlemek için vergi mükelleflerinin Facebook, Twitter, Instagram ve diğer sosyal medya hesaplarını da araştırıyorlar.

Yunanistan, 2008 küresel mali krizinin ve ülkenin neredeyse iflasının ardından vergileri artırmak için havuzların havadan izlenmesine öncülük eden ülkelerden. 2010 yılında Atina’nın zengin banliyölerinden 324 havuz resmi olarak bildirildi. Oysa havadan çekilen fotoğraflar bölgede 17 bin havuz olduğunu ortaya çıkardı.