Google, uzaktan çalışmanın sınırlarını belirliyor

Pandeminin yarattığı yeni dünya düzenine göre şirketler de çalışma koşullarını yenilemeye devam ediyorlar. Google da salı günü çalışanlarının nereye gittikleri, özellikle de şirketin hangi bölge ofislerinden çalıştıklarını takip edebilmek veya tamamen uzak olup olmadıkları konusunda belirli taleplerde bulunmalarına olanak tanıyan yeni bir araç tanıttı.

Mayıs ayında CEO Sundar Pichai, şirketin yüzde 20’sinin kalıcı olarak uzaktan çalışmasını planladığını duyurmuştu. Yüzde 20’sinin ise, isterlerse normalde atandıkları ofis dışında herhangi bir Google ofisinden çalışabileceğini belirtmişti. Kalan yüzde 60’ın ise normal ofis kampüslerinden haftada birkaç gün çalışabileceğini söylemişti.

ÜCRETLERİ YAŞAYACAKLARI BÖLGEYE GÖRE DEĞİŞECEK

Şirket çalışanlarının taleplerini almak ve bu talepleri takip edebilmek için de Work Location Tool adını verdiği yeni bir yazılım sundu. Google, bu araçla çalışanlarına aynı zamanda maaşlarının konuma bağlı olarak nasıl değişebileceğine ilişkin tahminleri de gösterecek.

Google çalışanları transfer talep ederlerse, ücretleri yerel bölgenin oranlarına göre ayarlanacak. San Francisco veya New York’ta çalışan birçok çalışan için bu, daha küçük yerlere taşınmaları durumunda düşüş anlamına gelebilir.

“SEÇENEKLERİNİ KEŞFETMELERİNİ İSTİYORUZ”

Bir Google sözcüsü yaptığı açıklamada, “Çalışanlar nerede yaşadıklarını ve nasıl çalıştıklarını düşünüyorlar. İnsanları seçeneklerini keşfetmeleri için ihtiyaç duydukları bilgilerle daha iyi donatmak ve tüm çalışanların yeni bir yere taşınmayı veya uzaklara gitmeyi talep etmesine olanak tanıyan bir araç geliştirdik” dedi.

Google, maaş kesintileriyle ilgili politikalar veya transferin ikramiyeleri nasıl etkileyebileceği hakkında herhangi bir yorum yapmaktan kaçındı.

Yeni dünya düzenine göre çalışma modelini geliştiren tek şirket Google değil. Geçen yıl, Facebook’un CEO’su Mark Zuckerberg şirketin işgücünün yaklaşık yarısının önümüzdeki 5 ila 10 yıl içinde uzaktan çalışmasına izin verileceğini, Twitter CEO’su Jack Dorsey ise çalışanlara benzer bir düzenleme teklif edildiğini belirtmişti.

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