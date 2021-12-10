Google’da maaş zammı tartışması

CNBC tarafından elde edilen belgelere göre; Google, çalışanlarına enflasyona göre zam yapmayacağını söyledi.

Sozcu.com.tr

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CNBC’nin haberine göre; salı günü gerçekleşen özel bir toplantıda Google’ın ana şirketi Alphabet’in CEO’su Sundar Pichai’nin personelden maaş zammı ile ilgili gelen soruyu okudu. Google’dan Frank Wagner ise soruyu yanıtladı.

Wagner, yüksek enflasyonla ilgili endişeleri kabul etti, ancak ücret artışlarının performansa dayalı olacağını söyledi.

Reuters’in haberine göre de Google enflasyonla eşleşen zamlar ödemeyi taahhüt etmese de teknoloji devi, yaptığı şirket anketinin pandemi sırasında çalışan refahında düşüş olduğunu göstermesinden sonra çalışanlarına geçtiğimiz yıl bir dizi avantaj sağladı. Hatta Google, dün yaptığı bir açıklamada gelecek yıl planladığı ofise dönüş planını erteledikten sonra çalışanlarına ek 1.600 dolar nakit ikramiye vereceğini söyledi.

Google, CNBC’ye yaptığı açıklamada, çalışanların tazminat paketlerinde de ikramiye ve eşitlik aldığını söyledi.

Google’daki gelişme, The Conference Board’un Maaş Artış Bütçe Anketine göre, ortalama bir Amerikan çalışanının 2008’den bu yana en büyük bir yıllık maaş artışını almaya çalıştığı bir dönemde ortaya çıktı.

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