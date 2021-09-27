Google’ın drone’larına kuşlar saldırdı

Google'ın drone'larını eve teslimat için kullanan Avustralyalı şirket, kuşların saldırılarına daha fazla dayanamayıp geçici olarak hizmet vermeyi durdurdu.

Sozcu.com.tr

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Avustralya’nın yerel tabloid gazetesi Canberra Times’ın haberine göre; Avustralya’nın Canberra kentinde drone ile eve teslimat yapan Wing isimli şirket, yuvalarını korumaya çalışan kuzgunlar tarafından cihazlarının saldırıya uğraması sonunda geçici olarak hizmet vermeyi durdurmak zorunda kaldı.

Google’a ait tüm şirketleri aynı çatı altında toplayan Alphabet tarafından işletilen Wing, 2019’dan beri Canberra sakinlerine kahve, ilaç ve ofis malzemeleri gibi pek çok ürünü drone’lar aracılığıyla teslim ediyor.

Kuzgun saldırıları, her sabah kahve siparişi veren Ben Roberts tarafından videoya alınıp çevrimiçi olarak da yayınlandı.

Özellikle devam eden coronavirüsü kapanmaları nedeniyle Canberra’da drone teslimatlarına talep oldukça yüksek olsa da şirket, geçtiğimiz günlerde uçan makinelerine saldıran birkaç kuzgun vakası nedeniyle hizmetlerini duraklatacağını duyurdu.

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