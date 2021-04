Google’ın yapay zeka programından yeni Nirvana şarkısı

Hâlâ hayranları tarafından her yıl doğum günü olan 20 Şubat'ta anılan ve yaşasaydı nasıl şarkılar yapardı acaba diye merak edilen Kurt Cobain’in anısını yaşatmak ve zihinsel ya da fiziksel sıkıntılar içinde olan müzisyenlere destek olmaya dikkat çekmek için yapay zeka kullanılarak yeni bir Nirvana şarkısı yapıldı.

Google'ın yapay zeka programı Magenta ile çalışarak ortaya çıkan şarkı; grubun Come as You Are, You Kow You're Right gibi şarkıları incelenerek hazırlandı. Drowned in The Sun isimli şarkıda Nirvana'nın tribute grubunun solisti Eric Hogan'ın vokalleri dışında her şey yapay zekanın işi. Şarkının sözlerindeki Cobain esintileri ise oldukça dikkat çekici.

Ağustos 2017'den beri 2 binden fazla müzik endüstrisi üyesine destek veren Over The Bridge, Lost Tapes of The 27 Club ismini verdikleri proje kapsamında yayınladıkları şarkı ile amaçlarının Cobain gibi bunalımlar ve sıkıntılar yaşayan müzisyenlere yardımcı olabileceklerine dikkat çekmek olduğunu söyledi.

Over The Bridge; henüz sadece 27 yaşındayken hayatını kaybeden müzisyenler, pek çok kişi tarafından 27'ler Kulübü denilerek romantikleştirilmeye çalışılsa da bu trajedilerin engellenebileceğini hatırlatırken, yaşamını kaybeden müzisyenlerin artık bir albüm ya da şarkı yapmak için şansları olmadığını vurguluyor ve yapay zekanın bile gerçek bir şeyin yerini alamayacağını söylüyor.