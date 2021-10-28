Gözler İklim Zirvesi’nde: Biden birinci, Erdoğan ikinci sırada yer alıyor

Gözler 31 Ekim pazar günü Glasgow'da gerçekleşecek İklim Zirvesi'ne çevrilmişken dikkat çekici bir araştırma yayınlandı.

Sozcu.com.tr

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İngiltere merkezli halkla ilişkiler şirketi tigerbond, bu hafta İskoçya’nın başkenti Glasgow’da gerçekleşecek İklim Zirvesi’ne katılacak liderleri kıyasladı.

Şirket liderlerin Facebook, Instagram ve Twitter üzerindeki hareketlerini ve etkilerini (influence) inceleyerek bir sıralama yaptı. Sosyal medyada en etkili olan ve kitleleri etkilemeyi de başaran isim olarak ABD Başkanı Joe Biden çıktı.

Biden’ın bütün platformlardaki takipçi sayısının 60 milyonu geçtiği belirtilirken ikinci sırada ise Cumhurbaşkanı Erdoğan yer aldı. Erdoğan etkinliğe katılan isimleri geride bırakmayı başarıp ikinci sırada yer alırken, üç platformda toplam 23.5 milyon takipçisi olduğu kaydedildi.

İsveçli çevre aktivisti Greta Thunberg ise 21.4 milyon küresel takipçi ile üçüncü sırada yer aldı. İlk üçe giremeyen isimlerin başında ise etkinliğe video konferans yöntemiyle katılacak İngiltere Kraliçesi Elizabeth yer alıyor.

KATE VE WILLIAM İLK 10’DA

Kraliçe Elizabeth, 20.6 milyon takipçi ile dördüncü sırada yer aldı. Kraliçe Elizabeth’i Kanada Başbakanı Justin Treudeau izlerken 15 milyon takipçiye sahip olan Cambridge Düşesi ve Dükü Kate ve William 6’ncı sırada yer aldı.

Listenin geri kalanında ise İngiltere Başbakanı Boris Johnson, yapımcı ve yazar Sir David Attenborough ve İskoçya Başbakanı Nicola Sturgeon yer aldı.

tigerbond’un CEO’su Laurna Woods, “Küresel liderler ve aktivistler, Glasgow’da insanlarla iletişim kurmanın ve iklim değişikliğiyle mücadele etmenin yeni yollarını arayacaklar. Sosyal medya mesajlarını iletmenin ve gerçek değişim yaratmanın en güçlü platformları arasıdna yer alıyor” dedi. Woods, katılımcı lider ve aktivistlerin sosyal medyadaki takipçileri ve gücünü kıyasladıklarını da dile getirdi.

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