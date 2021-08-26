Grönland’da rekor erime, gezegen alarm veriyor

Kutup ve buz bölgelerini araştıran Ulusal Kar ve Buz Veri Merkezi'ne göre, Grönland'da bu yılın hem temmuz ayı sonlarında hem de ağustos ayı ortasında 800.000 kilometrekareden büyük bir erime olayı meydana geldi. Son 30 yılda Grönland ve Antarktika'daki buz kaybı şimdiden altı kat arttı.

Sozcu.com.tr

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Ağustos ayının ortalarında, güçlü bir ısı dalgası, Teksas’ın üç katı olan Grönland buz tabakasının büyük bölümünü eritti. Son yıllarda, Arktik bilim insanları, Grönland’da suyun denize dökülmesine ve deniz seviyesinin yükselmesine neden olan rekor kıran erime olayları gözlemlediler. 2021’de adanın erimiş alanı bugüne kadarki 1981-2010 ortalamasının oldukça üzerinde.

NASA’nın Jet Propulsion Laboratuvarı’nda buz tabakalarını ve okyanusları araştıran Willis, Grönland uçuşları arasında Mashable’a verdiği demeçte şunları söyledi: “Bilinmesi gereken tüm büyük erimelerin son yirmi yılda gerçekleştiği. Grönland’daki erime, iklime insan müdahalesi nedeniyle her on yılda daha aşırı hale geliyor.”

ÇOK DAHA HIZLI ERİYOR

Arktik bilim insanları, son birkaç yılda Grönland’ın en az 350 yılda olduğundan daha hızlı eridiğini keşfettiler. İklim ısındıkça ve ısı dalgaları giderek aşırı hale geldikçe, adanın soğuk zirvesinde bile büyük erime olayları yaşanıyor. Bu yaz, Grönland’ı birkaç ciddi ısı dalgası vurdu.

Boulder Colorado Üniversitesi’nde buz tabakası uzmanı Ted Scambos Grönland’ın üzerine bile yağmur yağdığını belirtti. Scambos, antik Grönland buzunun çekirdeklerinden elde edilen kanıtlara atıfta bulunarak, buz tabakasında erime olaylarının son otuz yılda yükseldiğine dikkat çekti.

NASA’dan Willis ve ekibi Oceans Melting Grönland görevinin bir parçası olarak, durmaksızın ısınan okyanusun dünyadaki en büyük buzullardan bazılarını nasıl tükettiğini ölçmek için dev adanın kıyılarındaki denizlere sensörler bırakıyorlar. Ancak daha fazla ekipman almak için Grönland üzerinde uçarken, Willis ve ekibi Grönland’ın şu anki erimesi karşısında şaşkına döndüklerini belirtiyorlar. Kaptanları Jim Haffey, daha önce bu ölçekte bir erime görmediğini söylüyor.

SON 30 YILDA 6 KAT ARTTI

Willis, “25 yıldır buz tabakasının üzerinde uçuyor ve hemen hemen her şeyi gördü. Bir bilim insanı olarak, birilerinin gördüklerini dinleyip değerlendirmeden önce her zaman verilere bakmak isterim. Bu sefer, kayıtlar pilotla aynı hikayeyi anlattı” dedi.

Kutup ve buz bölgelerini araştıran bir kurum olan Ulusal Kar ve Buz Veri Merkezi’ne göre, Grönland’da bu yılın hem temmuz ayı sonlarında hem de ağustos ayı ortasında 800.000 kilometrekareden büyük bir erime olayı meydana geldi.

Grönland ve Antarktika’daki gezegenin en büyük iki buz tabakasının erimesinin çok önemli küresel sonuçları var. Son 30 yılda Grönland ve Antarktika’daki buz kaybı şimdiden altı kat arttı.

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