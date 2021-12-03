Güneş’in fotoğrafını oluşturmak için 150 bin görüntüsünü birleştirdi

Astrofotografçı Andrew McCarthy, yeni bir dizi Güneş fotoğrafı yayınladı. Güneş'in 300 megapiksellik fotoğrafını oluşturmak için 150 bin görüntüyü birleştirdi.

Sozcu.com.tr

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McCarthy, Instagram hesabında ve Reddit paylaşımında Güneş’e detaylı bir bakış sunuyor.

Reddit gönderisinde, kullanıcıların normalde teleskopla Güneş’e bakmamaları gerektiği konusunda da uyarıyor. Güneş’e teleskopla bakmanın tehlikeli olması nedeniyle, McCarthy özel bir teleskop türü olan dar bant geçişli bir Güneş teleskobu kullanmış.

Görüntüyü oluşturmak için McCarthy 300.000’den fazla görüntü yakaladı. Ancak fotoğrafı yapmak için yalnızca en iyi 150.000 görüntüyü kullandı. Daha sonra, atmosferin bozulma etkilerini ortadan kaldırmak için bu görüntüleri bir araya getirdi. Sonuç, Güneş’in yüzeyi boyunca tonlarca ayrıntı gösteren inanılmaz derecede keskin bir görüntü oldu.

Fotoğrafa bakıldığında yıldızın yüzeyini oluşturan dokular net bir şekilde görülebiliyor. Ayrıca, yıldızın yan tarafında ortaya çıkan Güneş patlamaları da görülebilir.

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