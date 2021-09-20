Harley-Davidson elektrikli bisikletini yıl sonunda satışa sunmaya hazırlanıyor

Harley-Davidson, kendi elektrikli bisiklet şirketini kurma planlarını açıkladıktan yaklaşık bir yıl sonra vintage esintili modelini yıl sonunda satışa sunacağını açıkladı.

Sozcu.com.tr

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Standart boyut

S1 Mosh/Tribute ismini verdiği bisiklet, Harley-Davidson’ın 1903’te üretilen ve bilinen en eski motosikletinin takma adı olan “Serial Number One” için saygı duruşu niteliğinde.

Vintage görüntüsüyle cazip hale gelen bisiklet, sınırlı sayıda üretilip satışa sunulacak. Bisikletin beyaz lastikleri, selesindeki ve direksiyonundaki deri detaylar şık bir görünüm yakalamasını sağlıyor.

Ancak bal rengi deri vurgular motosiklet Seri 1’in giriş seviyesi Mosh/Cty modeliyle hemen hemen aynı.

Harley-Davidson Ürün Müdürü Aaron Frank yaptığı açıklamada, “S1 Mosh/Tribute, gelecekte daha da özel ve çok arzu edilen Seri 1 eBike modellerini göreceğimiz serimizi başlatmak için bir sıçrama tahtası olarak hizmet edecek” dedi.

Harley-Davidson, S1 Mosh/Tribute’un yarısı ABD’de, diğer yarısı ise Avrupa’da satın alınabilecek şekilde yalnızca 650 adet üretileceğini söyledi.