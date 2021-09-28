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Hologramlara dokunmak artık mümkün olacak

Glasgow Üniversitesi'ndeki araştırmacılar, dokunma hissini simüle etmek için aerohaptik olarak bilinen hava jetlerini kullanan hologramlar yarattılar.

Sozcu.com.tr
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Hologramlara dokunmak artık mümkün olacak

Glasgow Üniversitesi’nin bükülebilir elektronik ve algılama teknolojileri araştırma grubundan bilim insanları, insanların sanal olarak herhangi biriyle el sıkışmalarına izin verecek yeni hologramlar üzerinde çalışıyorlar. Araştırmacılar, dokunma hissini simüle eden hava jetleri oluşturmak için hazır ve uygun fiyatlı donanımlar kullandılar.

Araştırmacılara göre, teknoloji bir gün Star Trek benzeri bir sanal güverteyi gerçeğe dönüştürmeyi vaat ediyor, ancak bunun yakın zamanda gerçekleşmesinin pek mümkün olmadığı konusunda da uyarıyorlar.

BİR DEVRİM YARATABİLİR

Buluş, sanal ve artırılmış gerçeklik uygulamalarında devrim yaratabilir, çünkü geleneksel VR ve AR uygulamalarında farklı olarak, dokunma duyusal hologramları, dokunma duyusunu üretmek için bir el kumandası veya akıllı eldiven gerektirmiyor. Bunun yerine, kullanıcının el hareketlerine tepki olarak hava üfleyen bir araç kullanıyor.

Aerohaptik sistemi göstermek için araştırmacılar, inandırıcı bir şekilde dokunulabileceğini, yuvarlanabileceğini ve sektirilebileceğini iddia ettikleri holografik bir basketbol topu yarattılar. Ayrıca dokunsal sistemin, kullanıcıların bildikleri yuvarlak top şeklini hissetmelerine izin verecek kadar gerçekçi olduğunu iddia ediyorlar.

DOKUNMADAN SONRA KOKUYU DA EKLEYECEKLER

İleriye dönük olarak, araştırmacılar dokunsal sisteme birkaç yeni boyut daha eklemeyi umuyorlar. Kullanıcıların yüzeyin sıcaklığını hissetmelerini sağlamak için hava jetlerinin sıcaklığını değiştirme çalışmaları hâlâ devam ediyor. Araştırmacılar ayrıca koku duyusunu da içeren daha gerçekçi bir etkileşimli deneyim sunmak için hava akışına kokular eklemeyi de planlıyorlar.

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