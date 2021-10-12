İklim değişikliği dünya nüfusunun yüzde 85’ini etkiliyor

Almanya'da Mercator Araştırma Enstitüsü'nde yapılan bir araştırma, insan kaynaklı iklim değişikliğinin dünya nüfusunun yüzde 85'ini etkilediğini ortaya koydu.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Aralık 2019’da ortaya çıkan corona virüsü yaklaşık iki yıldır dünyadaki en büyük kriz olarak görülse de, gezegeni tehdit eden iklim değişikliği ciddiyetini her geçen gün hissettiriyor.

Almanya’da Mercator Araştırma Enstitüsü’nde iklim değişikliği üzerine çalışmalar yürüten Max Callaghan ve ekibi, dünya üzerindeki 100 binden fazla doğa olayını inceledikleri çalışmada, insan kaynaklı iklim değişikliğinin dünya nüfusunun yüzde 85’ini etkilediğini ortaya koydu.

Sonuçları Nature Climate Change’de yayınlanan çalışmada, iklim değişikliğine bağlı olarak gelişen küresel ısınmanın dünya yüzeyinin yüzde 80’ine ulaştığı belirtildi. Uzmanlar, fosil yakıt ve diğer sera gazı emisyonlarının buradaki en büyük etken olduğunu vurguladı.

‘DÜNYANIN HER YERİNDE GÖRÜLEBİLİR’



ABD’nin önde gelen gazetelerinden Washington Post’a konuşan Max Callaghan, “Elimizde iklim değişikliğinin toplumumuzu ve ekosistemimizi nasıl etkilediğine dair büyük bir kanıt ve belgeler var. İklim değişikliği görülebilir ve dünyanın neredeyse her yanında fark edilebilir hale geldi” dedi.

Yapılan son araştırmalara göre iklim değişikliği bu hızda devam ederse, yüzyılın sonuna kadar yeryüzündeki sıcaklığın ortalama 2.7 derece artması bekleniyor.