Illinois kasırgası yüzünden çalışanları hayatını kaybederken, Jeff Bezos parti yaptı

Illions'ta yaşanan kasırga felaketinde Amazon deposunda çalışan ve hayatını kaybeden bir donanma gazisinin kız kardeşi, şirketin çalışanlarını korumak için daha fazlasını yapmamasına öfkeli olduğunu söylüyor. Bu arada yaşanan trajedinin ardından bu hafta sonu Jeff Bezos'un Beverly Hills malikanesinde bir parti vermesi dikkat çekti.

Sozcu.com.tr

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Amerika kasırga felaketiyle sarsılmaya devam ediyor. Amazon depolarından birinin çökmesi sonucu altı kişinin hayatını kaybetmesinden sonra Amazon’un sahibi Jeff Bezos’un malikânesinde parti vermesi dikkat çekti. Ayrıca hayatını kaybeden Amazon çalışanlarının yakınları şirketi suçladı.

29 yaşındaki Clayton Cope, St. Louis yakınlarındaki bir depoda hortumun etkisiyle depo çatısının çökmesi sonucu hayatını kaybeden Amazon çalışanlarından biri. Clayton Cope’un kız kardeşi Rachel Cope, Amazon’un ilk siren çaldıktan sonra çalışanlarının acil durum sığınağına gitmesine izin vermediği için kızgın olduğunu söyledi.

SİRENLER ÇALDI AMA SIĞINAĞA GİTMELERİNE İZİN VERMEDİ

Cope DailyMail.com’a verdiği demeçte, “İnsanların Amazon’un kasırga sirenlerini ciddiye almadaki ihmali ve çalışanlarının yerine şirketinin üretkenliğini seçmesi nedeniyle o binadaki insanların hayatını kurtarırken öldüğünü bilmesini isterim. Kardeşim bir kahraman” dedi.

Bu arada birkaç depo çalışanı, Amazon’un pandemi sırasında geçici olarak kaldırdığı tartışmalı cep telefonu yasağının insanların güvenliğini tehlikeye atacağından endişe ettiklerini söyledi. Özellikle bu korkuları, çalışanlar kasırga yüzünden öldükten sonra daha da arttı. Mavi yakalı çalışanlar, felaketin ardından cep telefonu yasağının, hava durumu uyarılarını kontrol etmelerini veya acil durumlarda yardım aramalarını engelleyeceğinden endişe duyduklarını söylediler.

CEP TELEFONU YASAĞINI KALDIRMASINI İSTİYORLAR

Illinois’deki Amazon tesisinde çalışan kişi Bloomberg’e, “Bu ölümlerden sonra, beni güvende tutmak için Amazon’a güvenmemin hiçbir yolu yok. Cep telefonu yasağı politikasını uygularlarsa, istifa ediyorum” dedi.

Başka bir çalışan da “Açık olmak gerekirse güvenliğim konusunda onlara güvenmiyorum. Yolda şiddetli hava varsa, güvenlik konusunda kendi kararımı verebilmem gerektiğini düşünüyorum” dedi.

Amazon deposunda hayatını kaybeden Clayton Cope’un kız kardeşi, Cope’un ölmeden birkaç dakika önce babasıyla telefonda konuştuğunu ve sığınmak için depoya dönen meslektaşlarını uyarması gerektiğini söylediğini belirtti: “Ve işte o zaman bina çöktü.”

AMAZON’DAN AÇIKLAMA

Kız kardeşi, Amazon’a olan öfkesini halka açık bir Facebook gönderisinde de dile getirdi: “Amazon’un tek umursadığı şeyin üretkenlik olduğunu herkes biliyor. Kardeşim; şirket, fırtına kötüleşmeye başladıktan ve ciddiye aldıktan sonra onları emniyete alsaydı asla ölmezdi. Hayatları, üretkenlikten çok önemseselerdi bu asla olmazdı ve bunu hepiniz biliyorsunuz.”

Amazon, çalışanlarının hortum nedeniyle çöken depoda öldüğünü doğruladı. İtfaiye şefi James Whiteford, en az 45 Amazon çalışanının 500.000 metrekarelik Edwardsville, Illinois tesisinin enkazından güvenli bir şekilde çıktığını söyledi. Amazon yaptığı açıklamada, Edwardsville Toplum Vakfı’na 1 milyon dolar bağışladığını ve yardım yollarını belirlemek için yetkililerle birlikte çalıştığını söyledi.

Şirket sözcüsü Kelly Nantel, “Amazon ailemizin üyelerinin fırtınanın bir sonucu olarak vefat ettiği haberi bizi derinden üzdü” dedi ve sözlerine şu şekilde devam etti: “Düşüncelerimiz ve dualarımız kurbanlar, onların sevdikleri ve hortumdan etkilenen herkesle birlikte. Ayrıca olay yerinde devam eden çabalar için tüm ilk müdahale ekiplerine teşekkür etmek istiyoruz. Bölgedeki çalışanlarımıza ve ortaklarımıza destek sağlamaya devam ediyoruz.”

ŞİRKET ÇALIŞANLARI HAYATLARINI KAYBEDERKEN O PARTİ VERDİ

Amazon çalışanları felaketler yaşarken, en az 94 kişinin ölümüne ve kasabaların yıkılmasına neden olan bir fırtınanın ardından milyarder Amazon sahibi Jeff Bezos ise hafta sonu planlarına devam etti.

DailyMail.com tarafından görüntülenen havadan çekilmiş fotoğraflar, Bezos’un Beverly Hills arka bahçesinde açık havada bir akşam yemeği partisi için hazırlandığını gösteriyor. Kırmızı bir masa örtüsüyle kaplı dikdörtgen bir masa, yaklaşık 16 sandalye ile çevriliydi.

Düzinelerce Amazon işçisi enkaz altında kalırken, cumartesi günü en son uzay ekibinin dönüşünü kutladığı için Bezos sosyal medyada eleştirilerin hedefi oldu. Ayrıca Instagram’da, kendisinin ve mürettebatının gülümsediğini gösteren ve “Eğitim merkezinde bu sabah mutlu bir ekip” yazan bir fotoğraf yayınladı.

Bezos, sabah boyunca çalışanlarının hayatlarını kaybetmesinden bahsetmedi. sosyal medyada sert eleştiriler alan Bezos, cumartesi günü felaketi trajik olarak niteleyen bir tweet attı: “Oradaki ekip arkadaşlarımızı kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz; düşüncelerimiz ve dualarımız onların aileleri ve sevdikleriyle birlikte.”

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